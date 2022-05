Governo de SC anuncia mais de R$ 100 milhões em investimentos para Mafra e região

Maio começa com boas notícias para Mafra e região. Na tarde desta segunda-feira, 2, o governador Carlos Moisés anunciou o repasse de mais de R$ 100 milhões. Dos recursos, R$ 40,6 milhões serão para ampliação do Hospital São Vicente de Paulo. Foram garantidos ainda investimentos nas áreas de saneamento, energia para o campo, infraestrutura e Defesa Civil.

“O municipalismo é uma marca do nosso Governo, não é só um movimento que queremos fazer, é um movimento que já estamos fazendo. Os recursos devem ser aplicados onde as pessoas vivem. Aqui é um exemplo. Estamos praticando o Mais Santa Catarina, menos Governo do Estado. Entendemos que investir em saúde, educação, infraestrutura reforça o diferencial que Santa Catarina tem: ser a melhor unidade da federação para se viver, trabalhar e criar seus filhos”, disse o governador.

O prefeito de Mafra, Emerson Maas, agradeceu os investimentos. “Mafra e o Planalto Norte fazem parte de uma região de grande potencial de desenvolvimento econômico, principalmente agroindustrial. Com isto, desenvolveremos ações para geração de riquezas, emprego e renda. Muitas melhorias estão sendo e serão feitas, pois temos a parceria do Governo do Estado que está garantindo recursos fundamentais.”

Melhorias para saúde

O convênio assinado com a Associação de Caridade São Vicente de Paulo, gestora do Hospital, vai garantir a ampliação da unidade em Mafra. Serão 135 leitos clínicos, cirúrgicos e de terapia intensiva; construção de centro cirúrgico com 10 salas e 20 leitos de recuperação anestésica; e construção da Central de Esterilização de Materiais. Ainda vai permitir ampliar a capacidade para 15 mil internações além da realização de 10 mil procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade ao ano.

“É uma obra aguardada há muito tempo e é de extrema relevância para salvar vidas e oferecer um maior número de procedimentos. A ampliação deve trazer o benefício que a população aguarda”, destacou o presidente da Associação, Valdecir Valoja de Collo.

Saneamento e água tratada

Os investimentos anunciados pelo governador juntamente com a presidente da Casan, Roberta Mass dos Anjos, em Mafra, chegam a R$ 23 milhões. Os recursos serão aplicados na retomada da obra do Sistema de Esgotamento Sanitário. Será concluída a rede coletora de esgoto com 1,5 mil ligações, implantação de três estações elevatórias, emissários e a construção da Estação de Tratamento de Esgoto com vazão de 20 litros por segundo. Os valores estimados são de R$ 19,6 milhões e beneficiarão cerca de 8,1 mil habitantes. Carlos Moisés esteve também no local onde estão sendo feitas as obras.

Outros R$ 575,1 mil serão destinados para aquisição de reservatório para água tratada, com volume de 150 mil litros, a ser instalado na Estrada do Imbuial. E mais três reservatórios, com volume de 350 mil litros cada, a serem instalados na Rua Valentim Banach. O valor a ser repassado é de R$ 2,88 milhões. Com esses recursos serão atendidas cerca de 53 mil pessoas. Os investimentos são do Programa de Planejamento Híbrido do Governo do Estado.

Mais energia para o campo

Para levar mais energia para o campo e ajudar os produtores rurais catarinenses que sofriam com as constantes quedas de energia, foi criado em 2019, o programa Celesc Rural, que desde então já atendeu mais de 250 mil famílias com modernização das redes. Os investimentos no Celesc Rural somam mais de R$ 300 milhões entre obras concluídas e em andamento. Em abril foram destinados mais R$ 80 milhões para o programa.

O presidente da Celesc, Cleicio Poleto Martins, informou que para Mafra e região são cerca de R$ 40 milhões que estão sendo aplicados.

Um dos beneficiados é o produtor de leite Bernardo Hable de Mafra. “Era muito sofrimento para ordenhar as vacas e até mesmo para armazenar o produto. Agora, com a tecnologia e a modernização da rede, a realidade é outra. Estamos até pensando em ampliar e investir mais na nossa propriedade, garantindo um futuro ainda melhor para nossos filhos. Temos praticamente uma pequena empresa. Antes tínhamos só uma televisão e um rádio, hoje temos várias máquinas. Só temos a agradecer pelo apoio.”

Recursos diretos às prefeituras

O governador autorizou ainda repasses para pavimentação das ruas Rivadávia Haymussi, no Jardim América (R$ 1,3 milhão), e 12 Outubro ( R$ 1,2 milhão), no Bairro Faxinal. Os investimentos serão por Transferência Especial – recursos diretos à prefeitura de Mafra, sem a necessidade de convênios.

Defesa Civil

Atendendo ao município de Mafra que foi atingido em 2021 e 2022 por temporais, ventos e granizo, o governador, acompanhado do secretário chefe da Defesa Civil, David Busarello, anunciou a instalação de três kits de transposição de obstáculos na localidade de Vila Rhutes. O valor será de R$ 355,9 mil para a construção da ponte.

Durante os eventos adversos nesses anos, 2021 e 2022, o Estado, por meio da Defesa Civil, apoiou o município com R$ 3,2 milhões. Os recursos foram para aquisições de telhas, materiais de construção e outras ações de resposta e recuperação dos locais atingidos

Autoridades presentes no evento

O evento ocorrido na sede do Sicoob Credinorte, em Mafra, contou com a presença do secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, do superintendente de gestão estratégica em Saúde, Aldo Baptista Neto, da deputada estadual Ana Paula da Silva, além de outras autoridades municipais e comunidade.