Governo de SC garante R$ 4,9 milhões para pavimentação do eixo de ligação à BR-116 na Rua Germano Neundorf

Para o município de Mafra, o chefe do Executivo estadual garantiu R$ 4,9 milhões para pavimentação do eixo de ligação à BR-116, na Rua Germano Neundorf. O investimento será por transferência especial – recursos direto às prefeituras, sem a necessidade de convênios.

O ato ocorreu durante a visita do governador na obra de pavimentação da rua Escoteiro Souza Neto. O secretário de Estado da Infraestrutura, Thiago Augusto Vieira, também acompanhou.

O prefeito de Mafra, Emerson Maas, agradeceu a atenção do governador e enfatizou que muitas melhorias estão sendo e serão feitas, pois o município conta com a parceria do Governo do Estado.