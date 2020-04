Governo de SC libera atividades da construção civil

Ao iniciar a terceira semana de quarentena para o enfrentamento do novo coronavírus em Santa Catarina, o governo do Estado anunciou a liberação das atividades na área da construção civil, pública e privada, a partir desta quinta-feira (02). A informação foi divulgada pelo governador Carlos Moisés da Silva (PSL) em coletiva de imprensa no final da tarde desta quarta-feira (1º).

A retomada dos serviços deve seguir, segundo Moisés, os mesmos requisitos de cuidados exigidos aos servidores que atuam nas obras públicas. A nova portaria autoriza, também, os serviços de toda a cadeia produtiva da construção civil. Dessa forma, está permitido a abertura de lojas de materiais de construção, material elétrico, de estrutura, de pedras em geral, vidros e espelhos, madeiras, artefatos e materiais hidráulicos.

– E fechando a cadeia, também estão os que vendem e alugam, que é ramo de corretor de imóvel. Também estão liberados para este serviço, de forma individual e com o estabelecimento fechado – estabeleceu Moisés.

O governo também atualizou o número de pacientes positivados para o Covid-19 em Santa Catarina. São 247 pessoas infectadas pela doença, 12 a mais em relação a última atualização, um dia antes. O aumento é de aproximadamente 5%. Desses, 131 pacientes estão internados em hospitais por causa da doença, incluindo oito crianças. Com agravamento do quadro, internados em UTI, estão 19 pessoas.

– Significa o que que fazemos tem dado certo, que a vida do catarinense está em primeiro. Outros fatores a gente ajusta gradativamente.

Novos testes

O número de confirmações de pessoas contaminadas não é significativo, se comparado ao crescimento do número em outros estados e países. O percentual é comemorado pelo governo de SC, mesmo admitindo a falta de exames para diagnóstico da doença nos último dias.

– Temos um termômetro interessante. Os casos graves seriam detectados com ou sem os testes, com internação em Unidade de Tratamento Intensivo. No entanto, ontem (31), tinham 22 pacientes com agravamento de saúde. E hoje são 19 – comparou Moisés.

Na terça-feira (31), o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-SC) estava com os estoques zerados para testes do Covid-19. No final da tarde desta quarta-feira (1º), o Ministério da Saúde enviou novos kits de testagem, com 192 novos testes. O número não é suficiente, admitiu o governador, que justificou a defasagem de material pela alta demanda em todo o Brasil.

E para resolver o problema que é enfrentado por todos os demais estados do país, segundo o secretário de Saúde, Helton Zeferino, o Estado já buscou alternativas. Uma compra emergencial realizada pela Secretaria possibilitará a chegada de mais dois lotes de testes: um de 600 unidades até a próxima sexta-feira (03) e outra de 4.800 testes, com previsão de entrega no início da próxima semana.

– Já adquirimos amostras de kits que estão chegando e vão nos permitir dar continuidade na coleta de amostras de pacientes suspeitos – comentou.

Fonte: Portal NSC Total