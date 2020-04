Governo Federal autoriza R$ 3 milhões para modernização de serviços em Mafra

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) vai financiar a execução de ações do Programa de Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades) em Mafra. O projeto apresentado pelo município receberá um financiamento no valor de R$ 3 milhões para serviços de modernização tecnológica.

Com o recurso, a prefeitura pretende melhorar o atendimento ao cidadão e contribuinte, por meio eletrônico. As medidas incluem informatização da datacenter, da gestão da saúde e da educação. Serão R$ 3,4 milhões em investimentos, com financiamento do Governo Federal de R$ 3 milhões via Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Já para a cidade de Butiá, no Rio Grande do Sul, foi aprovado um projeto para obras e serviços de revitalização em áreas urbanas, no valor total de R$ 3,5 milhões, sendo R$ 3,3 milhões de financiamento. A medida vai garantir uma série de melhorias em espaços públicos, tais como a revitalização de praças, calçadões, criação de ciclovias, obras de pavimentação, drenagem e acessibilidade.

PRÓ-CIDADES

O Pró-Cidades foi lançado em 2019 com R$ 4 bilhões disponíveis para financiamentos de projetos de reabilitação de áreas urbanas e modernização tecnológica de serviços públicos até 2022. Como em poucos meses as propostas atingiram a meta de quatro anos, o Ministério do Desenvolvimento Regional disponibilizou R$ 1 bilhão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2020. Atualmente, 42 propostas estão em processo de análise.

A modalidade ‘Reabilitação de áreas urbanas’ é voltada a estratégias para a execução de políticas de desenvolvimento local, com foco na qualificação do espaço público e o estímulo à ocupação de imóveis ociosos em centros urbanos. Já a ‘Modernização tecnológica urbana’ é destinada à implementação e desenvolvimento de soluções e ferramentas tecnológicas no sentido de otimizar a prestação dos serviços públicos à população e melhorar a qualidade de vida nos ambientes urbanos.