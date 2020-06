Granja desaba no interior de Mafra

Na tarde desta quinta-feira (11) um barracão de 2.100 m² desabou no interior de Mafra, na estrada geral do Ribeirãozinho. Na hora do acidente não havia ninguém dentro da estrutura apenas cerca de 28 mil aves. Porém segundo informações, momentos antes do desabamento algumas pessoas se encontravam dentro da mesma trabalhando.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, ao chegar no local realizou a vistoria e isolou o local. A Defesa Civil também foi acionada. Pouco antes do acidente havia chovido regularmente.

Ao chegar na Granja os bombeiros orientaram os funcionários – que retiravam as aves dos escombros – para que saíssem local. A Granja foi interditada devido ao perigo de acidentes.

Cerca de 13 mil frangos ainda ficaram dentro do barracão que desabou, comunidade local pede que os bombeiros abram um buraco ou tirem as portas para que as aves possam sair, temem que elas morram de fome e de cede, ou que o restante da estrutura desabe de vez e mate as aves que ainda estão vivas.