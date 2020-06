Gripe: vacinação vai até o dia 30 de junho para o público-alvo da campanha

Compartilhar no Facebook

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe deste ano foi prorrogada até o dia 30 de junho em todo Brasil, uma vez que, segundo o Ministério da Saúde, ainda não se atingiu a meta de cobertura vacinal de 90%. Já em Mafra, o índice de vacinação do público-alvo está em 82,63%, conforme dados do SIPNI – Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações.

DOSES APLICADAS

Desde início da campanha em 23 de março a Secretaria Municipal da Saúde já aplicou 11.762 doses, sendo 2.467 (60,04%) em crianças, 1.364 (133,20%) em trabalhadores da saúde, 298 (51,92%) em gestantes, 43 (45,74%) puérperas, 607 (24,23%) em adultos de 55 a 59 anos e 6.978 (117,71%) em idosos, público o qual não precisou se deslocar de sua residência, sendo vacinado em casa.

Também receberam a dose profissionais de força de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, caminhoneiros, e profissionais de transporte público (motoristas e cobradores).

INFLUENZA X COVID-19

A Secretaria de Saúde de Mafra alerta que a vacina contra a gripe (Influenza) não protege contra o coronavírus (Sars-CoV-2). Porém, ela ajuda a diferenciar o diagnóstico de gripe da Covid-19. “Se uma pessoa que tomou a vacina este ano contra a gripe apresentar sintomas respiratórios suspeitos, provavelmente será por causa de outro vírus. Isso ajuda no momento de diagnóstico da doença, bem como qual tratamento adotar”, explicou enfermeira Francesli Pereira, da Vigilância Epidemiológica.

AINDA DÁ TEMPO

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Mafra conclama a população que faz parte do público-alvo da campanha e que ainda não se vacinou a ir a uma das 10 salas de vacina do município credenciadas, levando a carteirinha de vacinação. As salas estão alocadas nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

ESF Central (temporariamente atendendo na Policlínica Municipal) – Rua Dr. Mathias Piechnick, 55 – 3641-5200

ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074

ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.

Dica: É importante, no momento de se vacinar, ter em mãos a carteirinha de vacinação e é imprescindível o uso de máscara.