Grupo busca melhorias para comunidade indígena mafrense

Na última sexta-feira (27), um grupo se reuniu para traçar metas e ações em busca de melhorias para a comunidade indígena de Mafra. O grupo é formado por membros da Matriz São José, da comunidade indígena e pelo vereador Adilson Sabatke.

O objetivo é levar água tratada, eletricidade e moradia para as nove famílias que residem no terreno ao lado do terminal rodoviário de Mafra. Além disto, a comunidade busca a construção de um espaço físico para venda dos artesanatos produzidos pela tribo. Também querem auxílio para implantação de uma horta que ajudará na alimentação das famílias.

Por meio de ofícios, foi entrado em contato com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, Coordenação Técnica Local – CTL/Funai, Prefeitura Municipal de Mafra e Ministério Público Federal para encontrar soluções rápidas para essas famílias.

O grupo se propôs em construir casas para as famílias. No início serão duas casas. Para execução do projeto, a equipe do arquiteto Roberto Rubik fará visita ao local para elaboração de um projeto que utilize o terreno de forma mais viável e organizada.