Grupo de dança do Caps I Casa Azul faz abertura do Festival Corpo em Dança

O domingo, 27, foi especial para as participantes do grupo de dança do Caps I Casa Azul de Mafra. O grupo fez a abertura do Festival Corpo em Dança, realizado no Ginásio de Esportes José Muller, em Rio Negro.

Preparação

As bailarinas participam da oficina de atividade do Caps I que acontece todas as quartas-feiras das 9 às 10 horas. A profissional responsável pela dança é Jéssica Peters, estagiária do NASF da Secretaria Municipal de Saúde de Mafra. Ao todo participam da oficina de atividade física, da qual a dança faz parte, uma média de 12 usuários do Caps I Casa Azul.

O grupo de atividades físicas é organizado pela Naturológa Helen Jéssica Silva do Caps. De acordo com a coordenadora do Caps, Adriana Moro, “a dança e as atividades físicas ajudam a melhorar a autoestima, a imagem corporal, a cognição e a função social de pacientes”.