Grupo de exercícios para coluna auxiliam população nos bairros de Mafra

A Saúde de Mafra mantém importante trabalho junto à comunidade, por meio da equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF. Trata-se do Grupo de Exercícios da Coluna, indicado para pessoas com dores osteomuscaulares e/ou qualquer pessoa que tenha interesse em praticar exercícios de alongamentos, fortalecimento muscular e relaxamento.

As aulas são realizadas semanalmente com duração média de 1 hora e os exercícios em grupo, segundo a Fisioterapeuta Fernanda Caroline Jungles proporcionam vários benefícios para a saúde física, além de estimular uma melhor convivência social entre os participantes.

Como participar

Os grupos trabalham com foco em portadores de alguma patologia da coluna vertebral, através de exercícios de alongamento e fortalecimento. Para inscrição ou maiores informações, o munícipe deve procurar a sua unidade de saúde (ESF).

Os grupos de exercícios para a coluna se reúnem nos seguintes locais: