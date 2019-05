Grupo GX-Brasil leva apoio aos jovens usando hip hop e esportes e oferece caminho alternativo através da fé

Jovens conversando com jovens, tentando ouvir seus problemas e oferecendo apoio e uma alternativa que é o caminho para Jesus. Assim podem-se resumir as diversas apresentações do grupo GX-Brasil, que vêm acontecendo desde o dia 13 de maio nas escolas de Mafra e Rio Negro. Essas apresentações envolvem danças, hip-hop e esportes, linguagens por meio das quais se atrai a atenção dos jovens para um mundo melhor, conscientizando da necessidade de buscarem uma mudança positiva e oferecendo uma alternativa na fé.

O GX está em Mafra com apoio da Igreja Fonte de Vida, mas não é ligado especificamente a nenhuma ordem, seita ou religião. O que os move é a espiritualidade, a fé em Deus e em seus ensinamentos e a missão de ajudar os jovens – que hoje sofrem calados.

O coordenador do grupo, Rogaciano Santos, explicou que a cultura do hip hop é usada para gerar uma comunicação que utiliza a dança, o rap e os esportes de ação – linguagens que aproximam os jovens. “Hoje vemos muitos jovens cometendo suicídio, se automutilando, pedindo socorro; alguns são vítimas de abusos, de ameaças de várias ordens, cheios de dúvidas e que, muitas vezes, não são ouvidos. E nós, como agentes transformadores, temos que fazer o máximo para que essas coisas não aconteçam”, explicou. O grupo que está em Rio Negro e Mafra é composto por 17 adultos e duas crianças.

Rogaciano explicou que os jovens estão perdidos devido a um somatório de fatores, como desajuste familiar, falta de espiritualidade e principalmente porque são as mídias que os estão educando. “É uma geração sem referência de família ou de religião e nós, pais, deixamos que isso aconteça quando não dialogamos com nossos filhos. Precisamos mudar isso”, concluiu.

MUITO APOIO AOS AMIGOS E AOS NÃO CONHECIDOS

As jovens Julia Victoria dos Santos e Paula Eliza Kundlatsch, ambas de 13 anos, que estão na 8ª série no CEMMA disseram que o momento foi muito importante e emocionante. “O que eles falaram fez as pessoas, nossos amigos falarem também, desabafarem, o que é muito importante, porque muitos não conseguem expressar o que sentem. Hoje eles puderam desabafar e receber muito apoio”, declararam. Pra elas também foi gratificante porque já passaram por dificuldades e entendem o que acontece. “Conseguimos dar apoio a outros alunos, que até nem nos conheciam direito. Nos sentimos como ajudantes, foi incrível”, completaram.

No CEMMA, após as apresentações, os jovens do GX deram testemunho – depoimentos das dificuldades que passaram – e da mudança que a escolha para um caminho com Deus fez em suas vidas. E eles convidam esses jovens a escolherem o melhor caminho. Depois realizam uma conversa informal com todos os interessados, de forma bem simples, no meio da quadra, momento em que muitos alunos desabafam quanto aos seus medos, suas histórias, seus problemas. Nesses momentos eles foram ouvidos, confortados pelos amigos e orientados de que sempre existe uma saída, e essa saída é buscar Deus.

A gestora do CEMMA, Marilei Coutinho, gostou da visita do GX-Brasil. “Foi linda a apresentação do GX em nossa escola. A estratégia do grupo em atrair os adolescentes através da música para trabalhar os valores e ajudá-los a refletir sobre a vida foi impactante. Muitos adolescentes hoje em dia sofrem em silêncio e esta atividade oportunizou a reflexão e a importância do diálogo, dos valores familiares e de viver a vida com fé”, afirmou.

A secretária de Educação de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado, afirmou que este tipo de trabalho, que é executado por jovens por meio da arte e do testemunho de vida é extremamente importante e benéfico. “Acreditamos que quanto mais combatermos a vulnerabilidade afetiva, emocional e espiritual, menos problemas teremos com nossas crianças, tanto na escola como na família e na sociedade”, concluiu.

O encerramento da temporada do GX- Brasil em RioMafra acontecerá no dia 1º de junho, às 20h, na Igreja Fonte de Vida, localizada na rua Afonso Petschow, no bairro Bom Jesus, em Rio Negro.

GX BRASIL

O nome GX vem do termo em inglês “Global Xpression” – “Expressão Global’’. Esse conceito foi definido a partir da percepção da atual sociedade, onde as drogas e a violência se tornaram cada vez mais comuns. Logo, o grupo tomou a iniciativa de atrair a atenção dos jovens para um mundo melhor usando estratégias das quais eles podem se identificar. Faz parte do Movimento Jovens Com Uma Missão (JOCUM), que nasceu em 1960.

Jovens Com Uma Missão reúne pessoas para trabalhar nas mais diferentes atividades evangelísticas. Entre os missionários, podem ser encontrados jovens, famílias, aposentados, universitários recém-formados e pós-graduados, pessoas vindas de mais de 100 países e denominações evangélicas diferentes, novos crentes, pastores e líderes de igrejas com muitos anos de experiência. Todos envolvidos no objetivo principal de apresentar Jesus Cristo a esta geração e a possibilidade real de relacionamento com ele, mobilizando o maior número possível de pessoas para ajudar nesta tarefa.