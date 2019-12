Grupo Vozes Públicas da Prefeitura de Mafra leva o espírito de Natal aos servidores municipais

1 de 5

Formado há pouco mais de um ano por iniciativa de alguns servidores da Prefeitura de Mafra, o grupo Vozes Públicas, ensaia periodicamente diversas canções de diferentes ritmos. Segundo uma das participantes do grupo, a servidora municipal Dircélia Pilz Mazur, “a intenção não é ser um coral, mas um encontro de vozes em prol da alegria e união”. No segundo semestre deste ano o grupo ganhou um reforço de vozes com a participação de usuários do CAPS I (oficina de canto e violão). “A música une as pessoas e é universal. A participação do CAPS só veio a acrescentar mais vida ao grupo, todo são bem-vindos”, explicou Dircélia.

De acordo com a naturóloga do CAPS, Helen Silva “as músicas de Natal remetem boas lembranças, de celebrar a família, o nascimento do menino Jesus, envolvendo a todos num clima de fraternidade, paz e união. Natal é tempo de reflexão, perdão, de fortalecer a fé e deixar renascer em nossos corações o amor e a esperança. É o momento de comemorar a vida, partilhar e espalhar alegria”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

APRESENTAÇÕES NATALINAS

Nesta terça-feira, os usuários do CAPS e o Grupo Vozes Públicas se apresentaram para os servidores da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, entoando canções natalinas conhecidas do público. Aos poucos os servidores foram cantando junto com o grupo até formar um grande coral. Com a anuência e apoio da Administração Municipal, o grupo vai realizar ainda mais algumas apresentações (que duram em média 20 minutos), sendo nesta quarta-feira, dia 18, na Policlínica Municipal, no dia 19 na Secretaria de Assistência Social e dia 20 na sede administrativa da Prefeitura, sempre às 9 horas.

A população que por ventura estiver em um desses locais poderá prestigiar as apresentações. “Nem sempre todos os integrantes estão presentes ou disponíveis para participar dos ensaios ou apresentações, mas sempre procuramos ter em mente que o principal é levar uma mensagem positiva, de conforto ou alegria para quem nos assiste”, finalizou a servidora, desejando em nome do Vozes Públicas um feliz Natal.