Há 11 anos no ar, portal Click Riomafra continua apoiando o Mafra Ferromax

Compartilhar no Facebook

O maior portal online regional também continua proporcionando fundamental apoio ao Mafra Ferromax Futsal. Além da divulgação das notícias da equipe (principal e categorias de base), através de seus serviços o Mafra Ferromax possui um site dinâmico, moderno e adequado a todas as plataformas do momento, proporcionando ao público um acesso rápido e fácil, contando com uma programação específica, se adequando exclusivamente aos conteúdos e informações geradas pela equipe de futsal mafrense.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Lançado em 2007, o Click Riomafra ( www.clickriomafra.com.br ) é atualmente o maior portal online da região das cidades de Rio Negro-PR e Mafra-SC. Disponibiliza todos os dias informações e entretenimento para milhares de pessoas. São notícias, classificados, vagas de emprego, sorteios de ingressos para eventos, programação do cinema e muito mais. Tudo disponibilizado de forma gratuita para todos.

O portal também é destaque pelo seu conteúdo jornalístico sério, pela sua interatividade, espaços para a opinião pública e por atuar e colaborar em causas sociais.

O Click Riomafra é um forte mecanismo de divulgação, sendo possível manter campanhas publicitárias visíveis para milhares de pessoas, 24 horas por dia, sete dias por semana. Com uma ampla cobertura jornalística, o Click Riomafra recebe visitantes de diversas regiões do Brasil e também de outros países.

SERVIÇOS

Além do conteúdo gratuito que o Click Riomafra disponibiliza ao público, o portal também oferece serviços empresariais. Entre eles estão:

– Marketing e propaganda

– Coberturas fotográficas de eventos

РDivulga̵̤es de eventos e a̵̤es empresariais

– Desenvolvimento de sites para empresas

OBJETIVO GERAL DO PORTAL

Contribuir para o crescimento de Riomafra e região, através do desenvolvimento humano e empresarial, agregando valores e rompendo paradigmas.

Missão: Fornecer às pessoas melhor disponibilidade de conteúdos relacionados às cidades da região, organizadas em um local de fácil acesso e totalmente gratuito.

Visão: Ser referência no ramo jornalístico, buscando aprimoramento contínuo e inovando sempre.

Valores: Comprometimento, responsabilidade, agilidade, motivação, dedicação, ética, entusiasmo, humildade, honestidade, efetividade e competência.

SERVIÇO

O portal Click Riomafra pode ser acessado através de todas as plataformas, pelo endereço: www.clickriomafra.com.br .

O contato pode ser feito através da opção “Fale conosco” no portal ou pelos e-mails:

– Atendimento geral: atendimento@clickriomafra.com.br

– Comercial: comercial@clickriomafra.com.br

– Envio de notícias e informações diversas: jornalismo@clickriomafra.com.br

– Participação do internauta (envio de textos, fotos e vídeos): minhanoticia@clickriomafra.com.br