Happy Hour do Vitorino inicia nesta sexta-feira

Toda a sexta-feira merece uma comemoração especial, não acha? E a partir dessa sexta você encontra a opção perfeita para brindar a chegada de mais um fim de semana.

É o Happy Hour do Vitorino. São três opções de combo com o melhor da comida de boteco servidos a partir das 18 horas. O restaurante abrirá mais cedo pra que você tenha mais tempo de curtir com os amigos e a família!

Combos a partir de R$ 49,90. Começa nessa sexta dia 08/11 a partir das 18 horas. O restaurante Vitorino fica localizado na Rua Vitorino Bacelar, nº 79, no Centro de Mafra.