Hiperdia na comunidade do Rio Branco II levou orientações sobre saúde

Todos os meses, durante a última semana do mês, das 13 às 16 horas, a ESF faxinal realiza o “Hiperdia” em uma das comunidades vinculadas à unidade de saúde. Esse mês, a Comunidade do Rio Branco II, recebeu a equipe multiprofissional que trabalhou com as presentes orientações sobre saúde da mulher e do homem, controle de comorbidades como a hipertensão e diabetes, aferição da pressão e glicemia e atendimento médico e de enfermagem individualizado.

A enfermeira Cláudia Felczak explicou que cada mês o evento é realizo em uma localidade diferente do bairro, alternando entre as localidades Km 111, região central do bairro Faxinal, Rio Branco I e Rio Branco II – localidades que fazem parte da cobertura da ESF. “O evento mensal busca promover educação em saúde e aproximar a comunidade da área de abrangência ao atendimento da equipe. Convidamos a todos a participar”, concluiu a enfermeira.