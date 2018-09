Hipermercado Condor inaugura em Mafra no próximo dia 20

Na edição do dia 07/10/2017, o jornal Gazeta de Riomafra anunciava com exclusividade a vinda do hipermercado Condor para Mafra. Menos de um ano após, a inauguração acontece

Na próxima quinta-feira às 8h, a rede de hipermercados Condor, iniciará suas atividades na cidade de Mafra. Esse grande empreendimento está gerando mais de 300 novas vagas de emprego direto e indireto. O empreendimento será o segundo da rede em Santa Catarina, e terá o que é mais moderno em arquitetura, sustentabilidade, engenharia e tecnologia de ponta.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em contato com nossa redação, o prefeito Wellington Bielecki afirmou que esse é um grande investimento e uma conquista dessa gestão, que tem como princípio prezar pela geração de emprego e renda visando o desenvolvimento do município.

O HIPERMERCADO CONDOR EM MAFRA

Com um investimento de R$ 40 milhões, o hipermercado terá 5 mil m², praça de alimentação e contará com 12 lojas de apoio. O hiper será uma loja completa, com um setor de eletroeletrônicos, bazar, têxtil, mercearia, hortifruti, açougue com cortes especiais, padaria e confeitaria, fiambreria e adega com grande variedade de rótulos nacionais e importados.

O hiper vai contar com gôndolas baixas, corredores amplos e uma comunicação visual inteligente e eficaz, que facilita a sinalização e visualização do setor desejado logo ao entrar na loja, prezando por uma organização confortável e agradável aos olhos.

O hiper Condor estará localizado na Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1000 – centro.

SUSTENTABILIDADE

Um dos grandes destaques da nova loja é a criação de uma usina de energia solar, que vai preservar o meio ambiente com a redução de muitas toneladas de CO² e diminui a utilização de energia de fontes não renováveis.

Além dos painéis solares, o novo Condor vai contar com outras tecnologias sustentáveis, como a instalação de lâmpadas LED em 100% do estabelecimento, que além de serem mais econômicas, duram três vezes mais, reduzem em 50% o consumo de energia elétrica e o descarte no meio ambiente. Outra solução que economiza energia elétrica é o sistema de iluminação dimerizável, que ajusta a intensidade luminosa de acordo com a luz natural. Também serão instalados na cobertura do estabelecimento os Domus Prismáticos, que filtram os raios ultravioletas em até 98% e permitem a entrada da luz externa no ambiente.

O consumo de energia é ainda mais reduzido com a instalação de portas nos balcões de congelados e refrigerados, que além de manterem os produtos bem conservados, também reduzem em até 60% a carga térmica. Já para preservar a camada de ozônio, será utilizado o CO 2 no setor de congelados, um gás refrigerante 100% natural que não agride a natureza e não provoca o efeito estufa. O setor de refrigerados utiliza o Glicool, inofensivo à camada de ozônio e que reduz em até 90% os gases poluentes.

Ainda pensando no meio ambiente, a loja vai contar com um sistema de captação da água da chuva, que será utilizada na irrigação de jardins, descarga de sanitários e limpeza de pisos.

O Hiper Condor de Mafra está construído na Avenida prefeito Frederico Heyse, nº 1000 (antiga sede das lojas Breithaupt).