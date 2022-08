História que se transforma em diversão faz a alegria das crianças do CEIM Breno Cauan Garcia

Por meio do projeto “Contos, cantos e encantos!” professora faz leitura de livro e converte atividade em diversão

O CEIM Breno Cauan Garcia divertiu os alunos do Maternal II A com uma atividade lúdico-educativa e muito divertida. Por meio do projeto “Contos, cantos e encantos!”, a professora Beatriz Aparecida Humenhuk trabalhou o livro “O Ratinho que morava no livro” da autora Monique Félix. De acordo com a professora, os alunos foram incentivados a recontar a história com suas palavras e relatar os momentos e personagens que mais gostaram. Após os questionamentos da professora, os alunos observaram o livro de forma individual, manuseando o mesmo e compartilhando com seus colegas. “O protagonista da história, o ratinho foi o mais comentado e preferido de todos”, disse. Em seguida foi realizada a brincadeira de Pega-rato.

Brincando de Pega-rato

Utilizando a criatividade e uma caixa de papelão com furos, a professora colocou a figura do rato por baixo da caixa, através de um buraco. Quando o rato aparecia, o aluno, utilizando uma colher feita de papelão, tinha o desafio de acertar a casinha por onde o rato saía. (Vide fotos 1, 2 e 3). O objetivo desta atividade foi o de desenvolver a atenção, concentração, coordenação motora ampla e fina e interação com a turma. Dentre os valores trabalhados: afetividade, amizade e o respeito com os amigos. Este último aprendendo a esperar sua vez no jogo e torcer pelo êxito do colega. A professora relatou que “esta atividade foi extremamente divertida, pois os alunos demonstraram entusiasmo e grande expectativa ao esperar sua vez de brincar e acertar o ratinho, além de respeito com o próximo”.

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

A professora lembrou que os eixos principais da Educação Infantil, segundo a BNCC, são as interações e brincadeiras. “Este é o caminho para desenvolvermos habilidades em nossos alunos, sem esquecer que as crianças necessitam da ludicidade diária para tornar seu aprendizado significativo”, concluiu Beatriz.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano publicamos uma série de reportagens sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.