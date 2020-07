Histórico Clube Zeppelin não está sendo demolido

Nos últimos dias moradores de Mafra e região ficaram preocupados com imagens espalhadas nas redes sociais que mostram o Clube Zeppelin sendo desmanchado. Muitas pessoas questionaram se o local está sendo demolido.

O Click Riomafra entrou em contato com membros do clube, que afirmaram que o imóvel está passando por reformas.

O palco estava precisando de reforma, já que apresentava desgastes causados pelo tempo, então para garantir uma maior segurança, as obras estão sendo realizadas.

Foi retirado o palco que fica em anexo ao salão que foi construído na década de 30. Ele está sendo substituído por um novo, sendo fornecido pela empresa de pré-moldados Krolpostes, que atua em Mafra desde 1996.

As reformas – que estão sendo realizadas com recursos da sociedade – não irão alterar em nada as características do salão. As obras devem terminar em 90 dias.

O Clube Zeppelin foi fundado em 12 de setembro de 1897. É um dos mais tradicionais da região e faz parte da história da cidade de Mafra.

