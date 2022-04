Homem é preso em Mafra após ameaçar de morte a mãe e demais familiares

Compartilhar no Facebook

Na quarta-feira, 27, por volta das 19h20, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Pereira Oliveira, Centro, onde uma mulher de 57 anos de idade relatou que seu filho, um homem de 29 anos de idade, a ameaçou reiteradas vezes de morte e agressão e também os demais familiares, sendo que as ameaças já ocorrem a algum tempo.

O referido homem foi preso em flagrante por ameaça, com as disposições constantes da Lei Maria da Penha e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.