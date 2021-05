Horto florestal de Mafra pode ser reativado com parceria público-privado

Compartilhar no Facebook

Na última quarta-feira (05), membros da Secretaria Municipal de Agricultura e Interior acompanhados da gerente de meio ambiente, Elisangela de Lima, participaram de reunião na sede da empresa West Rock, em Três Barras/SC.

Na ocasião foi apresentada a proposta para formulação de parceria público-privado com o objetivo de reestruturação e reativação do horto florestal municipal. O gerente corporativo de relações institucionais da empresa, José Sawinski Júnior e a analista de comunicação e responsabilidade social, Cinara de Oliveira Coelho parabenizaram o executivo municipal pela iniciativa e destacaram a importância do projeto para a sociedade local, bem como o interesse da empresa West Rock em contribuir.

De imediato a empresa já se prontificou a fornecer o substrato para início das atividades e se colocou à disposição para futuros apoios conforme demanda. “Com a reativação do horto pretendemos iniciar a produção de mudas de árvores nativas, as quais serão utilizadas na recuperação de nascentes e áreas ambientais que foram suprimidas, bem como produzir as mudas de flores para ornamentação das praças”, destacou o secretário de agricultura e interior, Adriano José Marciniak.