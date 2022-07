Hospital de Mafra investe em equipamentos para realizar o procedimento de CPRE

O procedimento de CPRE – Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica significa que ao invés da cirurgia convencional que requer grandes incisões e com grandes possibilidades de complicações cirúrgicas e pós-cirúrgicas, o paciente com Coledocolitíase que é a presença de cálculos nos dutos biliares; tem a retirada dos cálculos de forma menos invasiva e bem mais segura através deste procedimento endoscópico.

Outra indicação bem comum, são para pacientes com tumores na vesícula biliar, que através da CPRE é possível desobstruir a passagem da bile, melhorando a qualidade de vida do paciente enquanto dá continuidade ao tratamento. O procedimento é indicado ainda para pacientes com alto risco cardíaco, impossibilitados de passar por procedimento cirúrgico.

O procedimento de CPRE realizado dentro do Hospital de Mafra, utilizou-se da técnica mais avançada, contando com equipamentos modernos adquiridos recentemente pela Instituição e uma equipe altamente qualificada.

Dra. Cassia Hideko Nakaya – Responsável Técnica do Serviço de Endoscopia do HSVP conta que até o momento, este procedimento de CPRE, em Santa Catarina, era realizado apenas em grandes centros como Blumenau e Florianópolis, quais já estão com grandes listas de espera para estes atendimentos; e salienta que “Poder fazer este tipo de procedimento no HSVP significa muito para nós profissionais, para os pacientes e também para toda a comunidade que engloba em torno de 700 mil pessoas que se beneficiam dos serviços desta casa hospitalar; pois trata-se de uma forma de procedimento minimamente invasiva promovendo um prolongamento e melhora da qualidade de vida dos pacientes.”

Parabenizamos a toda a equipe pelo referido procedimento realizado no dia 26/06, em especial para equipe medica envolvida, Dra. Cassia Hideko Nakaya – Cirurgiã Geral / Endoscópica Digestiva e Responsável Técnica do Serviço de Endoscopia do Hospital São Vicente de Paulo; Dra. Dra Roberta de Oliveira Borges Cosenza, Cirurgiã Geral, Dra. Sarah Branco Ribeiro – Cirurgiã do Aparelho Digestivo/Endoscopia Digestiva e equipe de anestesiologistas.