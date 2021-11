Hospital de Mafra possui um moderno serviço de neurologia e neurocirurgia

O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) recebeu neste mês de novembro, um aspirador ultrassônico para neurocirurgia. “Um dos mais modernos e melhores que existem no mundo”, afirma Dr. Michael R. Lang, médico neurologista e neurocirurgião do HSVP. O hospital também recebeu uma secadora de traqueias e duas mesas cirúrgicas elétricas. Estes equipamentos vieram compor uma estrutura de alta tecnologia já existente no hospital.

Os equipamentos foram adquiridos com recursos provenientes de emendas parlamentares indicadas pelo Deputado Coronel Armando no valor de duzentos mil reais, pelo Deputado Darci de Matos no valor de trezentos mil reais e com a complementação do hospital no valor de vinte e três mil e setecentos e trinta e nove reais, totalizando R$ 523.739,00. Mais um grande avanço tecnológico para atender os serviços de alta complexidade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para cirurgias de tumores cerebrais, o aspirador ultrassônico tem a capacidade de fazer a aspiração e retirada do tumor sem lesar estruturas nobres como nervos e artérias, além de tornar o procedimento neurocirúrgico muito mais rápido. Uma neurocirurgia que levaria em torno de 12 horas, por exemplo, com este equipamento reduz-se este tempo pela metade.

Nos últimos 5 anos já foram realizados mais de 2.500 mil neurocirurgias e 20 mil consultas neurológicas ambulatoriais pelo HSVP.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -