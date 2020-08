Hospital de Mafra realiza procedimento inédito

O Hospital São Vicente de Paulo realizou um procedimento inédito no planalto norte, no último dia 07 de agosto. A equipe de Hemodinâmica fez o fechamento do Forame Oval Patente (FOP), de um paciente.

O pequeno buraco que divide os dois átrios foi corrigido, sem a necessidade de cirurgia aberta. O procedimento ocorreu dentro da Hemodinâmica e durou aproximadamente 60 minutos.

O forame oval patente é uma estrutura anatômica cardíaca que é necessária durante a fase gestacional. Em 70% do casos ele fecha na infância mas em 30% permanece aberta. O risco de permanecer aberta é a embolização do sistema venoso ao sistema arterial, com complicações neurológica ou periférica.

“O procedimento consiste em colocar uma prótese nesse defeito cardíaco fechando definitivamente o forame oval patente. O fechamento é realizado por uma punção na virilha. A prótese é guiada por um cateter através da veia pulmonar esquerda, sob visão ecocardiográfica, até ser encaixada no defeito cardíaco.” Explica Rafael Sachet Dutra, cardiologista hemodinamicista, coordenador do serviço de cardiologia clínica e intervencionista do HSVP.

De acordo com estudos, de 10% até 20% da população possui o forame oval parente, entretanto só tem indicação de ser abordado cirurgicamente quando este é responsável pelo evento embólico. O médico destacou a importância do procedimento. “Evita que coágulos atinjam circulação cerebral e de outros órgãos, prevenindo eventos sérios que podem causar restrição na qualidade de vida e até mesmo óbito”, afirmou.

Para o médico Rafael, esta cirurgia sendo realizada no HSVP abre possibilidades para que outros pacientes possam ser tratados da mesma forma. “Este procedimento é realizado com uma mínima incisão cirúrgica com baixo risco de complicações. Ele é pioneiro no planalto norte e o HSVP é um dos poucos serviços no estado, habilitado para realização desse procedimento médico.” enfatiza.

O médico coordenador ainda enalteceu o setor de Hemodinâmica “Temos uma equipe de profissionais experientes e qualificados, com a realização de diversos exames e procedimentos cardiológicos desde ecocardiogramas, cateterismos e angioplastias, além de cirurgias cardíacas. Este fechamento de forame só veio coroar a excelente assistência prestada por nosso hospital, sempre em busca de técnicas menos invasivas e que promovam mais qualidade de vida”, finalizou.