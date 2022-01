Hospital de Mafra realiza procedimento que transformou a cardiologia no mundo

TAVI é o procedimento de implante valvar aórtico transcateter percutâneo, onde é realizado o tratamento da válvula aórtica, quando danificada, sem necessidade de remoção da válvula nativa. Significa que ao invés da cirurgia convencional que requer incisão no peito, a válvula cardíaca é colocada através de um cateter que navega através da artéria femural até o coração.

Este procedimento já foi realizado outras vezes no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), porém aconteceu de forma inédita neste sábado (15/01) em uma paciente feminina de 90 anos, com uma técnica ainda menos invasiva, sendo por ecocardiografia transtoracica evitando assim a necessidade de intubação orotraqueal e ventilação mecânica, oferecendo menos risco para a paciente.

“A Tavi realizada com esta técnica é um procedimento ainda mais seguro para o paciente, que dispensam a necessidade de um grande período de internação e sem chances de resultar em complicações” explica o Dr. Rafael Sachet Dutra, Cardiologista Hemodinamicista, coordenador do serviço de cardiologia clínica e intervencionista do HSVP.

O procedimento de TAVI realizado dentro do Hospital de Mafra, utilizou-se da técnica mais avançada do mundo em termos de Cardiologia Estrutural, contando com equipamentos modernos e uma equipe altamente qualificada. Este procedimento significa o máximo que se pode fazer no serviço de Hemodinâmica e vem a consolidar o Serviço de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista do Hospital São Vicente de Paulo (iniciado em 2016), como Serviço de excelência e qualidade em Cardiologia no Planalto Norte e Nordeste de Santa Catarina.