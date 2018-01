Hospital de Mafra receberá mais R$ 150 mil do estado

Na oportunidade, o deputado Patrício Destro comunicou a direção da unidade sobre o repasse aprovado no fim do ano passado no valor de R$ 150 mil para custeio das atividades neste ano de 2018

Na última quinta-feira 11, em visita a Mafra no hospital São Vicente de Paulo, o deputado estadual Patrício Destro (PSB), se reuniu com os administradores do hospital que é filantrópico, funcionários e políticos de Mafra e Papanduva. Na oportunidade, Destro comunicou a direção da unidade sobre o repasse aprovado no fim do ano passado no valor de R$ 150 mil para custeio das atividades neste ano de 2018.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“O hospital é muito bem equipado e com esse recurso poderá continuar atendendo não só os pacientes de Mafra, mas também das cidades vizinhas que procuram recurso médico ali”, afirmou Destro.

Na mesma reunião, estiveram os representantes do Supermercado MIG que no ano passado completou 40 anos. O parlamentar entregou uma placa concedida pelo Governo de Santa Catarina reconhecendo a importância da história da empresa e o quanto ela tem contribuído para o crescimento e fortalecimento do estado e cidades onde há unidade.

Além disso, os voluntários da ONG Milionários da Bola conversaram com o deputado sobre uma iniciativa que querem oferecer no bairro Vila Argentina para crianças em situação de vulnerabilidade social. A ideia é que no contra turno escolar, crianças e adolescentes tenham acesso a aulas de esporte.