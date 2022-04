Hospital São Vicente de Paulo está representado na FEHOESC

Presidente da FEHOESC, Giovani Nascimento, será reconduzido ao cargo e leva como 1º Vice Presidente, o coordenador geral do Hospital São Vicente de Paulo, o Sr. Dário Clair Stackzuk.

A eleição da nova diretoria da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina (FEHOESC) foi realizada durante assembleia geral presencial/virtual, na última quarta-feira, dia 20 de abril.

Foi registrada chapa única e resultou na recondução do presidente Giovani Nascimento e demais membros efetivos e suplentes da diretoria, conselho fiscal e delegados representantes junto à Confederação Nacional de Saúde, para a gestão 2022/2025. A posse da nova diretoria será realizada no final do mês de agosto.

Em seu pronunciamento, Giovani Nascimento destacou os desafios que estão postos, após dois anos de enfrentamento no combate à pandemia. Reforçou a importância da gestão realizada em conjunto, contando com a confiança de todos, “sem o apoio coletivo não teríamos tido êxito, nosso ideal maior é a coletividade, juntos somos mais fortes”, afirma Giovani Nascimento. O presidente da FEHOESC, também destacou que um dos objetivos é buscar a reaproximação com outras entidades do setor, para que através da união de esforços, as questões da Saúde tenham prioridade no Estado.