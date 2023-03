Hospital São Vicente de Paulo passa a oferecer consultas pediátricas

Compartilhar no Facebook

Mais uma novidade no Hospital São Vicente de Paulo. Agora tem disponível o atendimento de consultas ambulatoriais com a especialidade de pediatria. Esse é um anseio antigo da instituição que está sendo possível tornar realidade. É mais uma forma de atender a população de forma especializada.

O próximo passo, que já está em andamento é a criação do Centro Pediátrico com toda a infraestrutura necessária e especializada para cuidar dos pequenos.



Os médicos pediatras responsáveis no HSVP de Mafra são o Dr. Flávio Steinhorst – CRM 12795 e a Dra. Águida Vita de Souza Diogo – CRM 21314. Para o Dr. Flávio “Este é uma grande feito para a população, visto a grande demanda deste tipo de atendimento na região, que abrange aproximadamente 80 mil crianças. Até este momento, crianças que precisavam de internamento para acompanhamento, precisavam ser encaminhadas para Joinville, para atender procedimentos de baixa e média complexidade que hoje o HSVP tem condições de atender. Após a alta do paciente, continuamos fazendo o acompanhamento ambulatorial para garantir o bom andamento do tratamento da criança. Outro ponto bastante importante é a possibilidade de os pais poderem acompanhar os tratamentos mais de perto, promovendo a melhora mais rápida da criança. ”

E não para por aí, já está sendo implementados exames como ecocardio pediátrico com o ambulatório de cardiologia pediátrica. E os planos do HSVP são continuar melhorando este atendimento, agregando cada vez mais especialidades dentro da pediatria como a cirurgia pediátrica.

Os agendamentos de consultas, podem ser feitos pelo telefone 47.3641-3600 (opção 1) ou pelo WhatsApp do call center 47.3641-3658.