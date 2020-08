Hospital São Vicente de Paulo recebe equipamentos para abertura de UTIs

Foram disponibilizados mais cinco respiradores pulmonares adquiridos pelo Governo do Estado, junto à WEG, para o Hospital São Vicente de Paula, em Mafra

O governo do estado de SC realizou nesta quarta-feira (29) mais uma importante operação de entrega de equipamentos para ampliação do número de Unidades de Terapia Intensiva nos municípios de Mafra e Canoinhas, localizados na região norte.

Foram disponibilizados mais cinco respiradores pulmonares adquiridos pelo governo do estado, junto à WEG, para o Hospital São Vicente de Paula, em Mafra. Outros cinco respiradores e cinco monitores multiparâmetros foram entregues ao Hospital Santa Cruz, no município de Canoinhas.

A operação foi realizada pela Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a Defesa Civil. Os equipamentos foram levados do centro de distribuição da SES, na Grande Florianópolis, para os dois municípios do planalto norte catarinense, e serão usados na criação dos novos leitos destinados à população da região.

A região norte de Santa Catarina já abriu mais de cem novos leitos para o enfrentamento da pandemia. O secretário estadual de Saúde, André Motta Ribeiro, agradeceu o auxílio das unidades envolvidas nas operações e destacou que, só nesta semana, foram entregues equipamentos suficientes para a abertura de 60 novos leitos de UTI. “Agradecemos essa sinergia que tem possibilitado o pronto atendimento a todas as unidades que manifestam o interesse de abertura das UTIs”.

Na segunda e terça-feira foram atendidas unidades nos municípios de Itajaí, Lages, Chapecó e Araranguá, além de Mafra e Canoinhas. Desde o início da pandemia, o Governo de Santa Catarina já criou 616 leitos para atender pacientes graves com coronavírus. Destes, foram habilitados pelo Ministério da Saúde (MS), até o momento, 570 leitos e 46 aguardam aprovação. O número representa quase o dobro da estrutura existente no estado antes da pandemia.