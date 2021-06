Hospital São Vicente de Paulo recebe TVs do Rotary Club Rio Negro Riomafra

Compartilhar no Facebook

Aparelhos irão equipar a ala de internamento do SUSÂ

Em uma breve solenidade realizada no dia 11/06, o Hospital São Vicente de Paulo, representado pela Assistente Social Patrícia Bastos, recebeu 05 aparelhos de TVs 32’ doados pelo Rotary Club Rio Negro Riomafra.

O importante momento contou com a presença da presidente do Club, Anna Paula Kuhl Alves, que fez a entrega formal dos aparelhos, bem como demais membros do Rotary e outras instituições.

Segundo a Assistente Social, os televisores serão destinados à ala de internamento pelo convênio do SUS – Sistema Único de Saúde, dando prioridade aos quartos onde ficam pacientes que necessitam de tratamentos prolongados em isolamento, no intuito de proporcionar maior conforto à estas pessoas.

O Serviço Social e Grupo de Humanização do HSVP salienta que estão em constante movimentação e trabalho para oferecer atendimento humanizado aos pacientes e seus familiares, sendo assim, agradecem ao Rotary pelo gesto de apoio e carinho.

“Confiar em Deus é saber que terá a maior força do universo do seu lado. A Deus pedimos que continue abençoando os membros do Rotary Club Rio Negro Riomafra, para que continuem realizando o bem sem olhar a quem”, finaliza Patrícia.