Hotel Emacite Flex: 10 anos oferecendo qualidade

Em 2005, Mafra brilhou aos olhos de uma família italiana vinda de Lages em busca de novos investimentos. Valdir Luiz Della Luiz Giustina, dona Isabel e o filho Valdir Jr decidiram comprar um dos empreendimentos mais antigos e renomados da cidade: o Hotel Emacite. O investimento trazia consigo o peso de ser o primeiro hotel de Mafra e uma espécie de patrimônio cultural conhecido em todo o planalto norte de Santa Catarina.

Após a compra, foram dois anos desafiadores para reformar 57 apartamentos. A data de 7 de novembro de 2007 foi escolhida para a tão aguardada reabertura. Valdir explica que na época não havia os meios de divulgação de hoje e a reconquista do cliente foi feita aos poucos, através do “boca a boca”, do acolhimento da população local, imprensa e poder público, além de um café da manhã delicioso que se tornou, com o tempo, um dos pontos fortes do Emacite para conquistar os hóspedes vindos de todas as regiões. “Nós vimos um potencial muito grande em Mafra e fomos muito bem acolhidos pelos moradores”, afirma Valdir. A partir da reforma do Hotel, a região central sofreu uma revitalização com lojas, posto de gasolina, cinema e restaurantes.

A CHAVE PARA ADMINISTRAR UM HOTEL

A família não possuía experiência no ramo hoteleiro, porém o conhecimento em administração de empresas era nato, visto os investimentos de sucesso em Lages. Aos 25 anos e recém-formado em administração pela UFPR, Valdir Junior tomou para si a responsabilidade de adminstrar o Hotel Emacite. “Me deram a chave de um hotel para administrar”, conta. Hoje, 10 anos depois e com 77 apartamentos disponíveis e alas novas, Junior – como é conhecido pelos clientes e amigos – relembra que durante toda a sua trajetória, trilhou um caminho de sucesso junto a muitas pessoas corretas que acreditaram no potencial do empreendimento. “A gente só faz as coisas porque não sabe o quão difícil viriam ser. Eu sou muito grato as pessoas que trabalham e trabalharam comigo nesses 10 anos”, analisa.

A década como administrador da empresa trouxe muita experiência e discernimento para ouvir funcionários, concorrentes e clientes. “O ramo hoteleiro é muito complexo. A nossa relação com o cliente é diferente. O hotel é o lugar que as pessoas ficam como se fosse a segunda casa”, explica.

10 ANOS DE TRABALHO E AMIZADES

Lenir José Rissi, o popular Nini, faz parte da história do Hotel Emacite desde a sua reforma. Começou administrando a obra e após a inauguração achou que não conseguiria se adaptar a tecnologia dos computadores. “Depois da obra o Sr. Valdir me mandou ir para o balcão atender os hóspedes. Eu não tinha curso nem experiência em hotel, mas fui pegando o jeito, porque eu sempre gostei de trabalhar com o público”, descreve.

Em todos esses anos, Nini conquistou a simpatia dos hóspedes com muito carinho, respeito e parceria. A dedicação aos clientes vai além do procedimento padrão: já foi para casa pegar um sapato para emprestar a um noivo que havia esquecido de trazer. “Fui buscar para atender o cliente em um momento importante. Como que ele iria casar descalço? Eu também já emprestei meia, gravata e cinto. Gosto que o hospede se sintam em casa mesmo. O que está a meu alcance eu faço”.

Próximo da aposentadoria, Nini tem uma certeza: vai sentir muita saudade de trabalhar com o público que conquistou junto aos parceiros de trabalho em 10 anos. “Fiz muitas amizades que vou levar da recepção para a vida toda. Eu trato os hóspedes bem e eles retribuem, é gratificante. Vou sentir muita falta quando chegar a hora de me aposentar”, reconhece.

QUADROS DE DECORAÇÃO FEITOS A MÃO

O atual gerente do Hotel Emacite, Fernando Ribas, começou a sua carreira de 10 anos na hotelaria como atendente e faz parte de uma dos trabalhos mais simbólicos do hotel: a decoração feita à mão com referência de filmes, biografias e atores por conta do significado do nome Emacite: Empresa Mafrense de Cinema e Teatro.

Dono de uma caligrafia impecável – o talento nas mãos é tanto que o atual coordenador do empreendimento já saiu no jornal por conta da letra artística –, Fernando escreveu com sua letra artística em 57 quadros, os quais até hoje são parte da decoração dos quartos. “A ideia da decoração foi da Doutora Monique Marchiori – esposa do proprietário Vadir Junior – e agregou tão bem com o nome do hotel que foi mantida”, conta.

Monique Marchiori conta que primeiramente foram desenvolvidas claquetes – no cinema é usado para identificar os planos e tomadas durante a produção – para dividir os quartos e as chaves. Para os quadros foram necessárias diversas pesquisas: Monique adquiriu livros em cebos de Curitiba, entrou em contato com historiadores e escolheu filmes ícones antigos e de maior sucesso nas bilheterias. “Eu imaginei que se eu colocasse só fotos e cenas ficaria muito vago. Seria interessante contar um pouco da história da foto, pois ela não era da capa do filme e sim dos personagens e da história”, descreve.

As fotos foram enviadas para uma empresa especializada em fotografia, tratadas e impressas em alta qualidade preto e branco. Monique organizou as fotos e Fernando finalizou com as escritas. “Foi um trabalho que demorou de três a quatro meses, mas no final valeu muito a pena. Ficamos muito felizes. O resultado dos quadros foi aprovado por todos”, conclui.

Além de ter o seu talento pendurado por todo o hotel, o gerente Fernando lembra de uma dinâmica feita com balões na inauguração em 2007, a qual marcou o comprometimento dos funcionários com o Hotel Emacite. “Foi uma brincadeira em que vários balões foram jogados e tinham que ser mantidos no alto pelo Sr. Valdir, Dona Isabel e o Junior. Sozinhos eles não conseguiram manter todos de pé, mas quando a equipe toda foi ajudar, juntos nós conseguimos. Isso nos mostrou, de maneira simbólica, que o trabalho em equipe e a dedicação são os pilares para o Hotel ter sucesso”, exemplifica. Uma das marcas do comprometimento com o Hotel Emacite está em manter viva a mensagem que a família Della Giustina passa desde 2007 aos colaboradores: acreditar e confiar que o empreendimento vai dar certo. “Tudo começou com eles acreditando que daria certo. Nós trabalhamos em constante sintonia. Aqui um trabalha em função do outro”, finaliza.

RESTAURANTE VITORINO

Foram cinco anos de pesquisa para abrir o único restaurante italiano de Mafra. A ideia sempre foi atender o hóspede do Hotel Emacite e o cliente das cidades com a mesma excelência. “As pessoas não queriam só o paladar. Queriam comida saudável também”, afirma Junior. Os orgânicos servidos no Restaurante Vitorino são um grande diferencial. O sabor das saladas vem através de parceiros fornecedores locais, Pedro e Reni, que trazem legumes, folhas e frutas cultivadas sem agrotóxicos no interior de Mafra.

O investimento em treinamento, equipamentos e estrutura foi crucial para o crescimento gradativo e permanente com a melhor estrutura gastronômica possível. “O Vitorino não nasceu de uma ideia empreendedora. Era uma necessidade. A tecnologia supriu as dificuldades de um restaurante. Manter um cliente vindo frequentemente é difícil. Esse é o grande desafio do Vitorino e de outros estabelecimentos”, analisa.

O Restaurante Vitorino hoje é uma peça fundamental do Hotel Emacite, servindo os hóspedes desde o café da manhã ao jantar. O cardápio foi montado para agradar os paladares mais exigentes com pratos feitos com carinho, sabor e o indispensável toque saudável.

AGRADECIMENTO

O Hotel Emacite Flex completou no dia 7 de novembro, 10 anos de história e espera comemorar muitos anos de vida em Mafra. A família Della Giustina agradece a todos os colaboradores que estão e que já passaram pelo empreendimento, aos mafrenses pela acolhida e a todos os clientes que tem o hotel como sua segunda casa há uma década de existência.