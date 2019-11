Hotel Emacite Flex completa 12 anos; confira os diferenciais

O Hotel Emacite Flex é um dos empreendimentos mais tradicionais e renomados da cidade de Mafra. Além de oferecer uma hospedagem de qualidade, o hotel garante aos hóspedes diversas comodidades reunidas em um só lugar. Seja uma viagem de negócios ou turismo, quem se hospeda no Hotel Emacite Flex tem a garantia de qualidade, preço justo, atrativos e todo o conforto que merece.

VANTAGENS E DIFERENCIAIS

Diversas vantagens são oferecidas aos hóspedes, como o Plano Fidelidade que garante a troca de pontos por prêmios: hospedagens, jantares, almoços, ingressos de cinema, milhas aéreas e Multiplus. O cliente pode realizar a reserva pelo site do hotel, com desconto, onde há valores diferenciados na hospedagem em dias específicos e datas comemorativas.

O Hotel Emacite Flex dispõe de apartamentos amplos e confortáveis. Todos possuem uma decoração “clean”, trazendo em sua estrutura: frigobar, cama casal ou solteiro box (com a opção de uma, duas ou três camas de acordo com a necessidade do cliente), telefone com tarifa reduzida,  TV a cabo, Internet Wireless de alta velocidade e ar-condicionado split.

Além dos 78 apartamentos disponíveis em quatro categorias que se adaptam aos mais variados perfis e períodos de hospedagem, o hóspede também tem a disposição: academia, restaurante e cinema 3D (mantido pela rede Cineplus). Tudo no mesmo complexo, facilitando a locomoção e gerando uma estadia ainda mais memorável.

A decoração do hotel proporciona aos hóspedes uma boa dose de cultura. O Hotel Emacite Flex tem uma bela ligação com o histórico Cine Emacite (Empresa Mafrense de Cinema e Teatro), que atualmente é mantido pela rede de cinemas Cineplus. Com a parceria do hotel com a rede, o hóspede pode assistir aos grandes lançamentos em um cinema de última geração trocando seus pontos no plano fidelidade.

O café da manhã sem custo adicional é sempre repleto de sabor com muita qualidade e variedade. O hotel também oferece estacionamento gratuito aos hóspedes. Próximo ao Hotel Emacite Flex – que fica situado no Centro da cidade – há lojas, supermercados, farmácias e bancos, garantindo ao hóspede a facilidade para realizar as mais variadas atividades na cidade sem precisar se deslocar muito.

RECONHECIMENTO

Além de ser associado a ABIH-SC (Associação Brasileira da Industria de Hotéis) possui uma nota de 8.6 na Booking (renomado site internacional de busca de viagens para reservas de hospedagem), o Hotel Emacite Flex é considerado “fabuloso” pelos hóspedes. E também no site de viajantes TripAdvisor possui certificado de excelência. Isso mostra que o atendimento da equipe, a qualidade dos produtos e serviços, e os investimentos realizados tem feito toda a diferença.

RESTAURANTE VITORINO

Situado em anexo ao Hotel Emacite Flex, o Restaurante Vitorino possui espaço climatizado, com acessibilidade, jardim de inverno e toques de iluminação moderna ambiente confortável para suas refeições. O Vitorino serve todos os dias um delicioso buffet de almoço e no jantar cardápio a la carte. Para as crianças há um espaço kids seguro e divertido, fazendo com que os pais aproveitem as refeições em família com a certeza de que seus filhos irão aproveitar o passeio.

Da combinação perfeita de ingredientes às particularidades da decoração, o Restaurante Vitorino nasceu do anseio de levar o melhor da gastronomia italiana, aliada a proposta de gastronomia saudável; conceito que é levado em consideração desde a escolha dos ingredientes, preparação, até chegar à mesa do cliente, tudo para garantir uma refeição saborosa, leve e saudável.

Massas, risotos, grelhados, saladas, sanduiches, pizzas artesanais, entradas e sobremesas são algumas opções que compõem o cardápio, detalhadamente preparado pela equipe com o carinho que o cliente merece. O cardápio completo pode ser conferido no site do restaurante: www.restaurantevitorino.com.br

PROMOÇÕES

Durante todo o ano o Hotel Emacite Flex, juntamente com o Restaurante Vitorino, realiza promoções especiais que garantem aos sorteados prêmios incríveis, como viagens a diversos pontos turísticos do Brasil e também do exterior.

A promoção atual irá sortear uma viagem para Orlando-Disney! O felizardo ou felizarda irá ganhar um pacote completo para aproveitar ao máximo um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, que inclui translado até o aeroporto de Curitiba, passagens aéreas ida e volta para Orlando, quatro pernoites em hotel 3 estrelas (incluso transfer), dois ingressos para a Walt Disney, cartão pré-pago internacional para alimentação e seguro de viagem. A cada R$ 50,00 gastos no Hotel Emacite Flex ou Restaurante Vitorino o cliente ganha um cupom pra concorrer a esse super prêmio.

ESPAÇO PARA EVENTOS

O Hotel Emacite Flex oferece uma estrutura completa para quem precisa realizar eventos sociais ou corporativos. Com um espaço para 120 pessoas e visão panorâmica da cidade, o local é ideal para deixar seu evento ainda mais especial.

LOCALIZAÇÃO E FORMAS DE CONTATO

Além de toda estrutura o Hotel Emacite Flex conta com uma equipe especializada para atender sua necessidade em eventos ou hospedagens, venha nos fazer uma visita. O hotel fica localizado na Rua Vitorino Bacelar, nº 89, no Centro de Mafra-SC.

O atendimento via telefone funciona 24h por dia através do número: (47) 3641-7700. Além do telefone, as reservas também podem ser feitas através do WhatsApp (47) 984975002 ou e-mail reservas@hotelemacite.com.br ou pelo site: www.hotelemacite.com.br

O Hotel Emacite Flex também está presente nas redes sociais:

Instagram: instagram.com/hotel.emacite.flex

instagram.com/hotel.emacite.flex Facebook:facebook.com/hotelemacite