I Circuito Gastronômico “Mafra à Mesa” inicia dia 6 de setembro

Como parte das festividades comemorativas aos 106 anos do Município, acontecerá no período de 6 a 24 de setembro, o I Circuito Gastronômico “Mafra à Mesa”. Serão 10 estabelecimentos participantes do circuito, os quais passaram por capacitação pelo SEBRAE, tendo como desafio criar um prato diferente do que já possuem em seus cardápios, utilizando ingredientes regionais.

O objetivo do Mafra à Mesa é fortalecer a identidade gastronômica da cidade, pois Mafra possui em suas raízes a influência das diferentes culturas europeias que colonizaram a região.

Circuito acontece diretamente nos restaurantes

Como trata-se de uma modalidade de festival gastronômico na forma de circuito, não há um único espaço onde o evento é realizado e, sim, vários, que são os próprios restaurantes. Neles serão promovidas experiências completas dos ambientes e dos sabores de cada estabelecimento.

São os seguintes os restaurantes participantes do I Circuito Gastronômico “Mafra à Mesa”:

Categoria Cafeterias e Confeitarias: Casa de Renate e Sonnenblumen Chalet;

Categoria Restaurantes Buffet ou quilo: Céu & Sabor, Estância Lima e Restaurante Willner;

Categoria Restaurante À la Carte: Pesqueiro Henning, Restaurante Susin e Rotelle;

Categoria Pub/Bar e Pizzaria: Karaokê Bar e ZAZ Pizzas.

Souvenir exclusivo

Os consumidores poderão participar de promoção que, a cada 3 menus do circuito avaliados em diferentes estabelecimentos, dá direito à troca por souvenir exclusivo. Número limitado, enquanto durar o estoque.

Realização

A realização do Circuito Gastronômico é da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania (Departamento de Turismo) com apoio do SEBRAE/SC, Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro e Associação Empresarial de Mafra.

Mais informações no instagram do evento: @mafraamesa