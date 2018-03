I Oficina de Ovinocultura em Mafra teve como tema “planejamento forrageiro”

A Secretaria de Agricultura de Mafra mais uma vez mostrou seu apoio aos produtores rurais, desta vez colaborando com a “I Oficina de Ovinocultura ATEG/Mafra-SC”, cujo tema foi planejamento forrageiro e adubação de pastagem. A oficina aconteceu na última quinta-feira (08), no sítio São Lourenço, de propriedade de Fabiano Schultz. A realização do curso foi a cargo do SENAR Santa Catarina, FAESC, Sindicato Rural de Mafra e Peschel Assistência Veterinária. Segundo a organização, cerca de 30 produtores participaram da oficina, uma vez que estes já recebem assistência técnica do SENAR quanto a manejo nutricional, reprodutivo e sanitário, além de gerenciamento das contas da propriedade.

O veterinário do SENAR, César Henrique Peschel Júnior, explicou que “a ideia da oficina é que o produtor saia de sua propriedade ao participar da oficina e leve ideias novas para a dele”. O secretário municipal de Agricultura, Rogério Gislom, disse que ao promover cursos, oficinas, seminários e capacitações, busca manter o produtor rural bem informado, a fim de que este saiba a melhor forma de investir em seu produto, obtendo o melhor retorno.

COMPROMETIMENTO

O produtor Helinton Carlos Kovalski, do sítio São João em Campo da Lança, trabalha com ovinos há 15 anos e também gado. Para ele, participar de eventos como este é sempre um aprendizado. “Vim para conhecer as novidades em adubação e tipo de pastagens”, contou, lembrando que o mercado de ovinos atravessa um bom momento. Já o presidente do Sindicato Rural de Mafra, João Romário Carvalho, ratificou que a região sempre teve destaque na ovinocultura, porém necessitava de melhor organização. “Com essa atitude, através dos organizadores, conseguimos a ATeG (Assistência Técnica e Gerencial da Ovinocultura). Isso organiza o setor, mostra sua pujança e importância. É mais uma diversificação na propriedade, principalmente para aqueles que tem áreas menores”, disse. Ele completou ainda, explicando que por meio deste sistema de assistência, o conceito da ovinocultura no Planalto Norte melhorou, principalmente em Mafra. “A maioria dos produtores tinha essa atividade mais como subsistência e passou a ser uma atividade econômica na propriedade. E isso precisa evoluir na região para criar um conceito maior da ovinocultura”.

CONTEÚDO ABORDADO

O ministrante da oficina foi o consultor técnico, Marcos Nunes Costa, da SIA – Serviço de Inteligência Agronegócio. Antes de partir a campo com os produtores, ele fez uma breve introdução abordando assuntos como: quantificação do alimento e planejamento alimentar; planejamento global dos negócios – resultado técnico-financeiro; plano de uso de áreas; evolução de sistemas, entre outros. Para incentivar os participantes, a Supervisora pedagógica do SENAR/SC, Carine Weiss disse que “o programa só acontece porque tem comprometimento e partilha entre o SENAR e os produtores”.

Além do público-alvo da oficina, participaram ainda o veterinário da Prefeitura de Mafra, Leonardo Cotrim e o presidente da Câmara de Vereadores, Adilson Sabatke.

