I Workshop Pedagógico do Projeto “Conectados no Aprendizado” mostrou uma educação que acompanha a evolução dos tempos

1 de 20

“Startups”- empresa emergente, “Cosplay” – representação de personagem a caráter, “Bitcoin” – criptomoeda ou moeda virtual e outras modernas expressões extremamente ligadas ao mundo da conectividade foram o que alunos, professores, pais e toda a comunidade escolar do Centro de Educação do Município de Mafra – CEMMA – puderam observar durante os dias 3 e 4 de dezembro, no I Workshop Pedagógico “Conectados no Aprendizado”. O evento foi uma demonstração de tudo o que se trabalhou durante o ano letivo de 2019 na escola, e marcou o início das comemorações dos 25 anos do CEMMA.

O projeto “Conectados no Aprendizado” foi organizado com atividades práticas sobre o mundo real, visando proporcionar conhecimento amplo e significativo. Nele os presentes puderam acompanhar cerca de 20 outros projetos envolvendo todas as disciplinas. O destaque ficou com a inauguração da Rádio Escolar CEMMIX, que teve como primeiro programa apresentado uma telenovela trabalhada com alunos do 6º ano, da Professora Bruna, de Língua Portuguesa. O nome da rádio foi escolhido mediante concurso interno, entre alunos da escola, sendo vencedor o aluno do 6º ano, Vitor Ambrosi Jaroszevski. O momento da inauguração da rádio contou com a presença de Hebe Solange Hau Sartori, viúva do radialista J. Sartori, o qual teve ainda como homenagem um mural retratando momentos de sua vida profissional.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

VALORIZANDO O CRESCIMENTO

Outra atração foi a apresentação das 14 startups “valorizando o crescimento”, projeto desenvolvido pelo professor de geografia, Zaqueo Hack, que explicou ser necessário pensar diferente no mundo digital em que vivemos. “Precisamos fazer as coisas sob a perspectiva da inteligência artificial, já que a função do homem do mundo moderno é a reflexão, enquanto que a inteligência artificial é a inovação para buscar amenizar os problemas humanos através da produção. O objetivo foi criar, em laboratório, um modelo para que as 14 startups desenvolvidas pudessem ser levadas ao mercado de ações, culminando com a educação financeira. “Startups x Investimentos x Bolsa de Valores”.

A diretora da escola, Marilei Coutinho, declarou abertos os trabalhos do workshop pedagógico “Conectados no Aprendizado”. Ela destacou o trabalho de todo os profissionais da instituição, que buscam, no dia a dia, a excelência na qualidade do ensino. “Parabéns a todos os envolvidos, professores, alunos, à coordenadora pedagógica Emiliana, à diretora Viviane e à todos os funcionários, estagiários, pessoal do administrativo e ainda aos familiares pelo incentivo e apoio dado aos nossos alunos”, declarou.

A representante da Secretaria Municipal de Educação e Coordenadora Pedagógica, Alcioneide Ambrosi Jaroszevski, falou da emoção de estar vivendo o momento, como ex-diretora, ex-professora da escola e agora mãe de aluno matriculado no CEMMA. “É um orgulho fazer parte dessa história de sucesso”, declarou enfatizando que é exatamente isso que a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura de Mafra querem para as unidades da rede municipal, ou seja, escola pública de qualidade.

MOVIMENTO MAKER – FAÇA VOCÊ MESMO

O Workshop Pedagógico do projeto “Conectados no Aprendizado” visou proporcionar o conhecimento amplo e significativo por meio de atividades práticas do mundo real, utilizando os laboratórios de criação e inovação da escola. O projeto foi embasado na metodologia do Movimento Maker, que significa “faça você mesmo”, ou “coloque a mão na massa”. Para tanto foram transformados alguns espaços em laboratórios de criação e inovação, para o desenvolvimento de atividades de experimentação, construção e fabricação no universo físico e virtual.

O evento contou ainda com Roda de Conversa Literária,com participação do Circo Social, que arrecadou brinquedos para o Natal promovido anualmente por eles, e a com Feira do Livro, com vendas de títulos da literatura infantil.

AUTORIDADES PRESENTES

A mesa de autoridades foi composta por: Vereador Adilson Sabatke, representando a Câmara de Vereadores de Mafra; Vereadora Marise Valério Braz de Oliveira; Professora Alcioneide Ambrosi Jaroszevski, representando a Secretaria Municipal de Educação; Maurício Wieczorkievicz, presidente da APP; Professora Marilei Coutinho, diretora Geral do CEMMA; Professora Solange Ogg, diretora adjunta; Professora Viviane Pasdiora Cardoso, diretora de ensino Fundamental do 6º ao 9º ano; Professora Solange Maria Vieira, representando os profissionais da escola e Luiza Gabriela Sena Luckow, representando os estudantes.