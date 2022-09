IBGE abre novas inscrições para 2.618 vagas em Santa Catarina

Estão abertas as inscrições para 2.618 vagas temporárias do novo processo seletivo do IBGE para o serviço de coleta do Censo 2022 em Santa Catarina. Do total, 2.314 vagas são para recenseador, em 234 dos 295 municípios catarinenses, e 304 para Agente Censitário Superior (ACS) em 143 deles. Para o Brasil são 8.231 vagas em 21 estados. As inscrições vão até a próxima sexta, dia 16.

Para recenseador, os municípios que figuram com o maior número de vagas são Florianópolis (211), Joinville (150), Itajaí (133), São José (126) e Blumenau (100). Para agentes censitários, há 6 vagas em Tubarão e 4 em Benedito Novo. Nos demais municípios, o número varia de 2 a 3 vagas, incluindo Florianópolis, Blumenau e Joaçaba. O quadro completo de vagas por município está disponível em www.ibge.gov.br/trabalhe-conosco. O edital contempla 448 cotas para Pessoas Pretas ou Pardas (PPP) e 145 para Pessoas com Deficiência (PcD).

Os recenseadores recebem por produção. O IBGE tem um simulador on-line disponível no site www.censo2022.ibge.gov.br, que estima o salário com base no município de atuação e nas horas trabalhadas, flexíveis de no mínimo 25 horas semanais. Já a remuneração para ACS é de R$ 1,7 mil. Entre os benefícios inclusos há 13º salário e férias proporcionais, auxílio-transporte, auxílio-alimentação de R$ 458 e auxílio pré-escolar. A carga horária é de 8 horas por dia, totalizando 40 por semana. A previsão de duração dos contratos é de até três meses para recenseador e até cinco para ACS, ou enquanto durarem as demandas do Censo 2022.

O processo seletivo é simplificado, sem a realização de provas e as inscrições são gratuitas. O pré-requisito para os recenseadores é possuir Ensino Fundamental completo, já os agentes censitários precisam ter concluído o Ensino Médio. Preenchido o pré-requisito, os candidatos serão classificados por uma análise de títulos, com pontuações atribuídas conforme a titulação acadêmica. As pontuações não são cumulativas.

Os requisitos das vagas incluem ter 18 anos completos na data da contratação e estar em dia com as obrigações legais e militares. Os contratados também não podem ter registro de Microempreendedor Individual (MEI). Confira a lista completa dos requisitos no Edital nº 19/2022.

Os candidatos devem comparecer em um dos postos de inscrição do IBGE listados no Edital com o formulário de inscrição preenchido e assinado. A divulgação dos resultados será feita no site do IBGE, em www.ibge.gov.br/trabalhe-conosco. Os candidatos classificados serão convocados por e-mail e/ou telefone – no caso dos recenseadores para o treinamento, e dos agentes censitários para contratação direta. No momento da contratação, deve ser apresentada a documentação original requerida no edital ou cópia autenticada.