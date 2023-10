Idosos de Mafra conversam com o Maas no “1º Café com o Prefeito”

O primeiro “Café com o Prefeito” foi realizado na sexta-feira, dia 29 , no Centro de Convivência do Idoso, com aproximadamente 90 participantes da terceira idade e dos membros do Conselho Municipal do Idoso. Contou com a presença do prefeito Emerson Maas e da vice-prefeita Celina Dittrich Vieira.

No café que comemorou também o Dia do Idoso, festejado no 1º dia de outubro, os idosos entregaram as solicitações elencadas anteriormente por grupos formados por pessoas com experiência para dar opinião ao poder público. Foram selecionados 4 idosos para representar cada grupo para passar essas indicações de ideias direto para o prefeito Maas.

A Secretária de Assistência Social, Danielle Kondlatsch falou que é bom estar reunido para essa experiência, que tem o objetivo de apresentar as reivindicações dos idosos, de maneira organizada e ordenada, para o prefeito. Ela agradeceu a presença de todos e declarou que “o prefeito está para conversar e atender a todos vocês”.

Anúncio de novos eventos

O Prefeito disse estar muito feliz em participar do evento e destacou que o Executivo vem realizando muitas ações para os idosos. “Sabemos que é pouco, mas estamos trabalhando para fazer cada vez mais eventos e proporcionar o melhor para vocês, que fazem parte da nossa história e que deram continuidade a sua importante contribuição para o crescimento da nossa cidade.

Ele anunciou mais alguns eventos a serem realizados até o final do ano, como mais um almoço e baile para a terceira idade, além de excursão para Oktoberfest. Sobre a gestão falou sobre algumas obras que serão realizadas, com destaque para as ações e investimentos na saúde de Mafra , “que em muito beneficiarão os idosos” e da importância da saúde pública municipal para a terceira idade. Falou ainda sobre o Instituto da Previdência do Município de Mafra – IPMM. Por fim destacou que “todos são iguais e que os investimentos são realizados para todos”.