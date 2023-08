Idosos de Mafra recebem orientações sobre compras e como prevenir fraudes

A Secretaria de Assistência Social e Habitação proporcionou aos idosos do Centro de Convivência do Idoso (CCI), no dia 10 de agosto, palestra sobre os “Direitos e Deveres do Consumidor”. A palestrante foi Alessandra Boege, do Procon de Mafra, que orientou os mais de 80 idosos presentes sobre os seus direitos e ainda tirou dúvidas sobre o tema.

Sugeriram perguntas, as quais Alessandra respondeu com clareza. Na sequência os presentes participaram de brincadeiras e lanche no final.

Na ocasião foram discutidos temas relacionados à prevenção de fraudes e sobre orientações para compras.

Como Prevenir Fraudes:

– Baixe o aplicativo “meu INSS” (não compartilhe a senha);

– Nunca baixe aplicativos oferecidos pela internet, opte pelos aplicativos oferecidos pelo sistema do seu celular;

– Fique de olho na sua conta bancária;

– Cuide com compartilhamentos de documentos pessoais;

– Nunca compartilhe senha da conta bancária com pessoas estranhas;

– Nunca compartilhe o número e código de segurança do seu cartão;

– Cuidado com telefonemas de banco ou financeiras, pode ser fraude – certifique-se.

Orientações nas compras:

– Analise todas as características do produto;

– Solicite o teste de funcionamento;

– Exija nota fiscal;

– Cuide com a venda casada ( garantia estendida, seguro produto, seguro de vida e e-books);

– Quando for parcelar a compra, solicite uma simulação e faça as contas;

– Exija a garantia;

– Prazo da assistência 30 dias;

– Direito de desistência 07 dias (compras fora do estabelecimento comercial).