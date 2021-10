Idosos demonstram suas habilidades no Festival de Talentos de Mafra

Para comemorar o Dia do Idoso, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social realizou na última sexta-feira, dia 1 de outubro, um Festival de Talentos, no Centro de Convivência do Idoso. A data marcou também a instalação do Estatuto do Idoso, em 2003, que possibilitou melhorias na qualidade devida das pessoas da 3ª idade. O dia foi marcado por demonstrações artísticas dos idosos, com shows de música e declamação de poesias.

O Prefeito Emerson Maas participou da abertura do evento parabenizando os presentes pelo seu dia e anunciou o comprometimento da administração para com o desenvolvimento de atividades preparadas para eles. “Temos muitas atividades preparadas para vocês, como a retomada da ginástica e o retorno do cartão para transporte dos idosos, visando proporcionar qualidade de vida a todos”, declarou salientando ainda a realização de cadastro, em Brasília, para aquisição de um ônibus de turismo.Â

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Projetos sendo elaborados

A Secretária de Assistência Social, Danielle Kondlatsch destacou que muitos projetos estão sendo elaborados e desenvolvidos para a 3ª idade. “Vocês merecem aproveitar e receber muitas coisas boas, embora ainda não possamos realizar algo muito grande, devido à pandemia”. Ela disse ser muito bom estarem juntos novamente nesse momento de comemoração.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -