Idosos participam de oficina no Centro de Convivência do Idoso de Mafra

A Secretaria de Assistência Social de Mafra, por meio do Centro de Convivência do Idoso (CCI) ofereceu aos idosos por ele atendidos, com o auxílio de Edenize Farias dos Santos, a “Oficina de Sabão”. Aconteceu nos dias 26 e 27 de abril, contando com a participação de 10 mulheres, num total de 3 horas de atividades.

A oficina faz parte do grupo “Compartilhando Saberes”, que tem por finalidade conscientizar a importância da reciclagem de produtos, transformando alguns sem uso em um produto nova e que toda dona de casa usa frequentemente,  que é o sabão.

Como resultado final da oficina, cada participante que adotar esse método, poderá  ter uma renda extra através da venda do produto, ou  fazer uso próprio do mesmo e ainda proteger o meio ambiente, reciclando materiais.