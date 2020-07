Igrejas e mercados são fiscalizados em Mafra

Compartilhar no Facebook

Prosseguindo nas fiscalizações sanitárias, na noite do último sábado (25), o Corpo de Bombeiros Militar de Mafra, através do Serviço de Segurança Contra Incêndio (SSCI), com apoio das Polícias Civil e Militar, realizaram fiscalizações em alguns templos religiosos, supermercados e bares.

A fiscalização prioritariamente tem caráter orientativo/preventivo. Os estabelecimentos vistoriados foram orientados a cumprirem todas as regras propostas e massivamente reportadas por veículos de informação. Foram analisados principalmente a questão de aglomeração de pessoas, não deixando de vistoriar os sistemas preventivos contra incêndio.