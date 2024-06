II Circuito Gastronômico “Mafra à Mesa” começa a ser preparado

A II edição do Circuito Gastronômico “Mafra à Mesa” iniciou na tarde de terça-feira, dia 18, com a 1ª capacitação oferecida pelo SEBRAE, realizada no Restaurante Céu e Sabor. O tema deste ano será “Das Mãos ao Prato”. Ele acontecerá no mês de setembro, no período de 6 a 29, nos próprios restaurantes participantes, como mais uma ação em comemoração ao aniversário de Mafra.

Participam do II Mafra à Mesa proprietários de restaurantes da cidade e produtores locais certificados. O objetivo do circuito é fortalecer a identidade gastronômica da cidade, que possui a influência de diferentes culturas europeias trazidas por seus colonizadores.

Produtos de Origem

Como preparação dos participantes eles passarão por capacitações até chegarem à criação de um prato inédito que reflita as tradições e a cultura da cidade. A 1ª de um total de 4 capacitações teve como foco “Produtos de Origem”. O tema visa enfatizar os produtos locais e regionais que serão utilizados no desafio da criação de um prato diferenciado do que já possuem em seus cardápios.

Foi ministrada pela extensionista da Epagri, Bernadete Grein, que falou sobre as inovações para o desenvolvimento rural sustentável, destacando a valorização do saber fazer, apoiando a transformação das tradições das culturas e da biodiversidade da nossa terra em experiências únicas, para gerar riqueza e renda. Ela destacou ainda a questão da Indicação Geográfica -IG, uma vez que Mafra está na região onde se tem a IG da erva-mate e a IG do Mel de melato de bracatinga”.

“O registro de Indicação Geográfica (IG) é conferido a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de os distinguir em relação aos seus similares disponíveis no mercado. São produtos que apresentam uma qualidade única em função de recursos naturais como solo, vegetação, clima e saber fazer (know-how ou savoir-faire)”. (Fonte Ministério da Agricultura e Pecuária).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Serão 4 oficinas que acontecerão este ano e após haverá consultoria individual para os participantes, seguida de fotos dos pratos criados, culminando, em setembro, com o evento de lançamento do II Circuito Gastronômico Mafra à Mesa.

Realização

A realização é da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania (Departamento de Turismo) com apoio do SEBRAE/SC. Mais informações no instagram do evento: @mafraamesa .