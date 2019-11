III Feira do Produtor da EMEB benemérito Felipe Carvalho Martins gera benefícios à comunidade

Um espaço voltado para a valorização da cultura local e das formas de subsistência das famílias da localidade de Butiá dos Carvalhos e arredores. Assim aconteceu a III Feira do Produtor, promovida na última sexta-feira, 8, pela Escola Municipal de Educação Básica Benemérito Felipe Carvalho Martins. Alface, repolho, morangos orgânicos, além de geleias e bolachas caseiras, doces, pães, sucos e diversos outros produtos puderam ser adquiridos pelos pais e comunidade em geral que prestigiaram a feira. O evento também ofereceu serviços como corte de cabelo, manicure e pedicure.

Segundo declarações da gestora da escola, Raquel Peters Moreira, a feira nasceu de um projeto da Escola da Terra, iniciado em 2017, em parceria com a UFSC – que objetiva valorizar a cultura no meio rural – e a cada ano vem registrando crescimento no número de participantes. “Começamos com as famílias dos alunos, depois abrimos para a participação dos produtores da localidade e agora, devido à grande procura, estamos pensando em ampliar para toda a região, no próximo ano”, explicou. Para debater da Feira do Produtor, toda escola realizou trabalhos apresentados aos pais no dia do evento. “Esse foi um projeto que foi além do papel e que está dando certo”, declarou a gestora. No mesmo dia, aconteceram as rematrículas e matrículas novas da unidade.

BENEFÍCIOS PARA TODOS

A produtora Maria Soeli Godeski, moradora no Butiá Santa Rita, comercializou morango, frango caipira, geleias caseiras, mel e artesanatos na feira. Tudo produzido em sua propriedade. Segundo ela, que já foi mãe da escola, a iniciativa é muito interessante, pois ajuda o produtor e a escola (15% do que é comercializado vai para a APP). “É uma boa ideia, onde todos são beneficiados”, afirmou.

A professora de artes visuais da escola, Amanda Müller, aproveitou a oportunidade para cortar o cabelo. “Acho muito importante esses serviços, porque muitas vezes as famílias não têm oportunidade de ir à cidade e assim podem aproveitar o momento”, declarou. Segundo ela, a feira deve continuar a acontecer todo ano, pois é um dia diferente para todos. A mesma opinião foi compartilhada pela cabeleireira Luciane França. Ela é moradora da localidade e aproveitou para participar.

A EMEB Benemérito Felipe Carvalho Martins possui cerca de 70 alunos, do jardim I ao 5º ano. É uma escola nucleada recebendo alunos das comunidades de Rio Branco II, Butiá dos Carvalhos, São Roque, Butiá do Lageado, Butiá Santa Rita e Butiá do Braz.