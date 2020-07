Impactos da pandemia na economia de Mafra

Estima-se que o estado de SC perdeu mais 73 mil empregos formais até o momento. Mafra teve sérios impactos nos diversos setores da economia. No setor agrícola, o município destaca-se no estado como a segunda maior força na produção de grãos (soja) e cerca de 45% da nossa economia vem do agronegócio

Por Gazeta de Riomafra - 03/07/2020