Importantes ruas de Mafra terão trechos pavimentados com lajotas

Duas importantes ruas no centro da  cidade receberão pavimentação pela Prefeitura de Mafra em alguns trechos, acabando com a espera de mais de 20 anos dos moradores. São elas a Campos Novos, paralela à Avenida Frederico Heyse e a São João Maria, no trecho que liga a avenida à  rua Campos Novos.

A obra consta da pavimentação em lajota sextavada e será uma realização do Executivo mafrense, com investimentos da ordem de R$ 670.875,44, de recursos de emenda e parte de contrapartida do município. A assinatura da ordem de serviços aconteceu na quinta-feira, dia 13, sendo um momento muito esperado pelos moradores.

A administração municipal destacou a importância da obra, por ser muito reivindicada e aguardada pela população e por serem vias centrais, ainda sem pavimentação. Somos sabedores  das dificuldades há anos vividas pelos moradores e lutamos para buscar os recursos em Brasília”, destacou o Executivo.

Questão de saúde pública

Os representantes do Legislativo presentes no ato foram unânimes em destacar a relevância da pavimentação. “É uma questão de saúde pública, pois os moradores sofrem diariamente com o pó excessivo em dias de sol e com a lama em dias de chuva”, salientaram.

A funcionária pública e moradora da rua Campos Novos há 12 anos, Janice Sconieczny Grein fez questão de participar do lançamento da obra. “Ficamos muito felizes com a ação. É horrível morar assim nessas condições, com a casa sempre muito empoeirada, até os eletrodomésticos precisam ser limpos diariamente. Para nós é uma novidade maravilhosa”, afirmou.

A mesma opinião foi compartilhada pela moradora Sandra Andrea Langer Araújo que convive com o problema há cerca de 25 anos. “Finalmente vamos ter a pavimentação tão esperada e a notícia é maravilhosa, tanto para os moradores, como para quem usa a via diariamente, como vans que levam alunos para as escolas e outros”, destacou.