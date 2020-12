Inaugurada a Casa das Etnias Ferroviário Erasto de Oliveira em Mafra

Foi inaugurada na manhã desta sexta-feira (18), um novo espaço dedicado à preservação e difusão da cultura de Mafra: a Casa das Etnias Ferroviário Erasto de Oliveira.

Numa solenidade que cotou com a presença de autoridades locais, membros de grupos étnicos e folclóricos e demais entidades, o espaço foi solenemente inaugurado.

Como anfitriões da ocasião, o prefeito Wellington Bielecki e a secretária de Educação, Esporte e Cultura, Estela Maris Bergamini Machado, receberam o presidente da Braspol de Papanduva, Alois Mikalowicz, os representantes da família do Ferroviário Erasto de Oliveira e a professora de polonês Jolanta Reszczyńska, de Gdynia- cidade portuária da Polônia.

MARCO CULTURAL

Mais do que um espaço para difusão da cultura étnica mafrense, este espaço mostrou que é possível unir em um só local as etnias formadoras de Mafra, como quando o município celebrou 102 anos, trazendo a gastronomia, o artesanato e os costumes dos diferentes povos.

Para o prefeito, a Casa das Etnias representa o resgate cultural étnico de Mafra. “Vimos a necessidade de valorizar nossos costumes e tradições e a mescla do povo mafrense. O que nós mais valorizamos em nosso povo é o acolhimento, que é o diferencial da nossa Mafra: esse povo tão hospitaleiro pois nossa mistura étnica que nos faz assim”, declarou. Ele destacou a reforma que foi feita (cujo valor total da obra foi de R$ 72.240,91 para uma área que compreende 343,50 m²). “Fizemos algumas reformas com a ajuda e participação dos grupos étnicos e esforços de muitas pessoas, que são capacitadas com amor, exercendo as funções. O resgate histórico cultural neste espaço será muito bem aproveitado, por isso já funcionou e está funcionando, pelo amor a este espaço e pelo amor que as pessoas colocam aqui”, relembrou Wellington.

Já a diretora de Turismo, Eliane Villa Lobos Strapasson disse que inaugurar oficialmente a Casa das Etnias é uma homenagem às etnias e aos povos que ajudaram a construir sociedade de Mafra. “Temos uma variedade tão grande de costumes, tradições. Todos nós nos sentimos abraçados por esta casa que representa as nossas origens”, declarou parabenizando todos os envolvidos. E o prefeito eleito Emerson Maas, enfatizou a importância de resgatar as origens do povo mafrense.

CULTURA NATALINA

A professora Jolanta Reszczyńska, contou como era celebrado o Natal em sua terra – Polônia. “Uma festa muito importante”. É o dia mais importante da Polônia, uma festa familiar, não se come carne no dia 24, apenas cogumelos e peixe. Fazem festa por três dias 24, 25 e 26 e toma-se um tipo de hóstia após a refeição”, contou.

A CASA

Com capacidade para 100 pessoas, a Casa das Etnias é um espaço para venda de artesanato produzido pelos artesões locais, exposições temporárias, apresentações de grupos étnicos e pequenos eventos. Quem for ao local poderá identificar já na fachada uma pintura com as bandeiras de varais nações, valorizando a cultura e as tradições dos povos que imigraram há décadas para Mafra.

Após a inauguração, o espaço foi aberto para que os presentes conhecerem o local após a reforma. A diretora de cultura Letícia Gonçalves Padilha Ribeiro dos Santos acompanhou a todos.

VENHA CONHECER

A Casa das Etnias fica na Avenida Coronel José Severiano Maia, ao lado da Praça Ferroviário Miguel Bielecki.