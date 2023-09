Inaugurado o CEIM Edith Herbst na Vila Nova

Um encontro de gerações aconteceu na última sexta-feira, 08 de setembro, dia do aniversário de Mafra. O prefeito Emerson Maas, recebeu a família do ex-prefeito João Alfedo (Jango) Herbst, na inauguração do Centro de Educação Infantil Municipal Edith Herbst, no Jardim Novo Horizonte.

A escola, já que está suprindo a necessidade de vagas principalmente da comunidade, contempla 1.331,97m² de área construída, abriga 11 salas de aula, para atendimento de crianças do berçário I e II, maternal I e II. A creche iniciou os trabalhos em fevereiro deste ano para estas turmas e serão ofertadas vagas para o pré em 2024. Foram investidos R$ 2.077.691,86 com recursos do Pró-Infância e contrapartida da prefeitura.

Gratidão

A diretora da escola Liz Helena Schwitzki Pinheiro da Costa descreveu a alegria do momento. “Iniciamos em fevereiro com duas turmas de berçário e já vamos aumentar nossa capacidade para o ano que vem. Enalteço os profissionais que aqui atuam. Nós temos muita gratidão a esta gestão que propôs segurança e conforto para as crianças”, declarou.

A secretária de educação, esporte e cultura, Jamine Henning, anunciou que com esta creche, não há mais crianças na fila de espera por vagas. “Todas as famílias que precisam de creche, devido ao compromisso dos pais de trabalho, já tem onde deixar seus filhos com a certeza que serão bem cuidados”, destacou a secretária.

Os representantes da Câmara Municipal de Mafra, Sérgio Luiz Severino (presidente) e os vereadores Dircelene Dittrich Pinto e Valdecir Munhoz, destacaram o trabalho da atual gestão na concretização desta escola que “vai oferecer às crianças o melhor, com carinho amor e dedicação de todos os profissionais”.

O presidente da Associação Empresarial de Mafra, Anderson Ducol, disse, em nome da entidade, a gratidão de ter um espaço moderno e seguro para receber as crianças. “Parabéns à Prefeitura e à Câmara por todo apoio”.

Emoção e homenagem

A vice-prefeita Celina Dittrich Vieira ratificou que “investir em educação, é investir em futuro”. Ela destacou a importância da formação da criança nos primeiros anos de vida e o papel fundamental dos educadores nesse processo. “Parabenizo a comunidade e presto minha admiração pela escolha do nome da creche, de uma mulher que fez algo maravilhoso por sua família, que foi amar incondicionalmente”.

O filho de Edith Herbst, Jango, contou como foram os anos de vida de sua mãe, de uma infância difícil e de sua superação, sendo sempre uma mãe amorosa de seus cinco filhos, 12 netos e cinco bisnetos. Jango enalteceu a atual gestão, destacando que “Mafra se tornou um canteiro de obras” e que ainda virão desafios a enfrentar. “Mafra cresceu: formamos na UnC a primeira turma de medicina, temos indústrias fortes, e no interior 130 mil hectares cultiváveis. Mafra é muito forte pois somos o 3º município do estado em plantação de tabaco. Isso acontece porque temos à frente pessoas dedicadas, com caráter e determinação, como o Maas e a Celina”, destacou Jango. Ele, emocionado, agradeceu a todos por proporcionar um momento feliz e que vai ficar eternizado em sua família, por meio do CEIM que leva o nome de sua mãe.

Com a gestão focada em educação, Emerson Maas, relembrou que seguiu os passos do ex-prefeito Jango, que se preocupava com a qualidade da merenda alimentar, com o fornecimento de uniformes e com a inauguração de novas escolas. “Passamos oito anos sem reformas em escolas e em unidades de saúde. E foi na gestão do Jango que este terreno foi negociado. Plantou-se a semente e agora estamos colhendo frutos. O nome Edith Herbst faz jus a esta homenagem”, concluiu o prefeito.

Voz da comunidade

Não poderia faltar música e os irmãos Pedro Antonio e Vitor Leonardo Kuss cantaram a música autoral “Saudade da Safra”. Os pais Vilmar e Juliana Kuss acompanharam de perto a inauguração da nova escola para a comunidade.

A mãe da pequena Laura, que freqüenta o Berçário II, Rita aparecida Maurício, também é estagiária na creche. “É uma escola acolhedora e os professores são maravilhosos. A escola dá segurança para os pais irem trabalhar sabendo que seu filho está bem cuidado”, contou Rita.

Ata

Ao final, oficializando a entrega da creche à comunidade, foi assinada a ata e inauguração pelas autoridades presentes.