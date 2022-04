Incêndio atinge área de reflorestamento na Vila Ruthes

Por volta das 17h desta quinta-feira (28), as guarnições do ABTR-100 e AR-47 do Corpo de Bombeiros de Mafra foram acionados via COBOM para atender uma ocorrência de incêndio em reflorestamento na Localidade de Vila Ruthes, na Estrada Geral Ramiro Ruthes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No local as guarnições se depararam com um incêndio que foi propositalmente provocado para limpeza de galhada pós derrubada de reflorestamento de eucalipto. Após averiguação do local, foi realizado o combate de focos que encontravam-se colocando em risco propriedades vizinhas e mata atlântica.

Após aproximadamente duas horas de combate, utilizando batedores e bombas constais que consumiram aproximadamente 300 litros de água, o fogo ficou concentrado somente no interior do reflorestamento queimando a galhada. A guarnição não conseguiu contato com ninguém na propriedade. Calcula-se que o fogo consumiu aproximadamente 01 alqueire.