Ingressos para shows do Mafra Fest já estão à venda; veja valores e onde adquirir

Compartilhar no Facebook

Mafra Fest terá grande programação para os 105 anos do Município. As principais atrações são os shows nacionais da dupla Marcos e Belluti, dia 9 de setembro, de Hugo Henrique e da banda Oba Oba Samba House, no dia 10.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para esses shows será cobrado ingresso, que já estão sendo vendidos no Posto Susin, Madrugadão Conveniencia e AC Farma. A festa de aniversário de Mafra acontecerá no período de 8 a 11 de setembro, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki.

Marcos e Belluti, dia 9

Com 14 anos de carreira, Marcos e Belluti colecionam projetos incríveis, prêmios e indicações importantes na categoria, além de hits inesquecíveis como “Domingo de Manhã” e “Aquele 1%”. Na bagagem são 6 DVD’s e 9 CD’s, 2 álbuns digitais e parcerias de sucesso. Nos números são cerca de 1,9 bilhões de visualizações em seus vídeos, mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, 6 milhões de fãs nas plataformas digitais e aproximadamente 10 milhões de ouvintes mensais nos aplicativos de música.

Hugo Henrique, dia 10

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Cantor e compositor, Hugo Henrique nasceu em São Paulo e começou na infância a sua história na música. Aos 5 anos após começar a cantar na Igreja começou a se apresentar em programas de TV regionais, em Londrina, no Paraná, onde sua família morava. Hugo Henrique foi então convidado a participar de um quadro de calouros, e foi lá que cantou pela primeira vez a música “Efeitos”, de Cristiano Araújo. Sabendo do sucesso da apresentação, o ídolo de Hugo e Henrique procurou a produção e quis entrar de surpresa para cantar com ele.

Oba Oba Samba House, dia 10

Grupo brasileiro de samba e pagode. A banda surgiu com a inovação de mixar vários estilos onde o samba e o estilo house music prevalece, transformando até mesmo músicas internacionais em batuques do samba brasileiro. A banda foi criada em Ribeirão Preto, pelo quarteto composto por Fernando Diniz, Luciano Tiso, Leco Cavallini e Cléber Tiso.

Ingressos para shows da Mafra Fest já estão à venda

Já garantiu seu lugar nos shows da Mafra Fest que acontece de 08 a 11 de setembro na Praça Ferroviário Miguel Bielecki? Os ingressos já estão sendo vendidos online (mafrafest.ingressos.show) ou ainda em três outros pontos de venda: Posto Susin (R. Felipe Schmidt, 576 – Centro I Baixada), Madrugadão Conveniência (R. Sete de Setembro, 618 – Vila Buenos Aires) e AC Farma (R. Felipe Schmidt, 206 – Centro I Baixada).

Há vários tipos ingresso: camarote, mesa, área vip e pista.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Confira a descrição dos tipos de ingresso