Ingressos para Velozes e Furiosos 10 já estão disponíveis no Cineplus Emacite

A venda de ingressos para Velozes e Furiosos 10 já iniciou! Garanta o seu ingresso hoje mesmo na bilheteria, site ou app do Cineplus.

A partir de hoje, 5 de maio, os fãs que aguardam ansiosamente por Velozes & Furiosos 10, longa da saga que conquistou o mundo inteiro com uma história sobre família, velocidade, ação e muita emoção, podem adquirir seus ingressos para a estreia do filme em 18 de maio e para sessões antecipadas a partir do 17.

A franquia Velozes & Furiosos tem sido sensação global há mais de duas décadas, com cada novo filme gerando grande expectativa entre os fãs. A franquia evoluiu de corridas de rua para roubos e espionagem, sempre mantendo no centro das aventuras carros rápidos, ação eletrizante e, claro, família.

Em Velozes & Furiosos 10, os fãs podem esperar todos esses elementos e muito mais, no início dos épicos capítulos finais da franquia. “Se você tivesse me dito, há 23 anos, que eu seria tão abençoado por fazer parte de uma mitologia acolhida e apoiada em todo o mundo, pareceria coisa de louco. Quando fizemos o primeiro filme, filmamos em Los Angeles uma história local. Nunca antecipamos seu apelo ou suas implicações globais. Certamente não prevíamos viajar por todo o mundo e colocar o tema da família no centro de tudo”, diz o astro e produtor Vin Diesel.

Dirigido por Louis Leterrier (Fúria de Titãs, O Incrível Hulk), Velozes & Furiosos 10 traz de volta Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, Jason Momoa e Scott Eastwood, além da vencedora do Oscar Helen Mirren e a vencedora do Oscar Charlize Theron.

O filme também apresenta um novo elenco extraordinário, incluindo a vencedora do Oscar Brie Larson como Tess, uma representante desonesta da Agência; Alan Richtson (Reacher) como Aimes, o novo chefe da Agência que não tem o mesmo carinho pela equipe de Dom que seu antecessor, o Sr. Ninguém; Daniela Melchior (Esquadrão Suicida) como uma corredora de rua brasileira fortemente ligada ao passado de Dom; e a lendária vencedora do Oscar Rita Moreno como a Abuelita Toretto de Dom e Mia. A cantora brasileira Ludmilla também terá uma participação especial no filme, além de integrar a trilha sonora do longa.

Velozes & Furiosos 10 é produzido por Neal H. Moritz, Vin Diesel, Justin Lin, Jeff Kirschenbaum e Samantha Vincent. Os produtores executivos são Joseph M. Caracciolo, Jr., David Cain, Chris Morgan, Amanda Lewis e Mark Bomback.

O filme estreia dia 18 de maio nos cinemas de todo o Brasil.