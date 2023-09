Iniciada a pavimentação da rua Pioneiro Pedro Liebl em Mafra

Compartilhar no Facebook

Conforme cronograma de pavimentação das ruas do Espigão do Bugre, começou na terça-feira, 19 de setembro, a da Rua Pioneiro Pedro Liebl. Esta ação consta no processo de licitação, modalidade Tomada de Preço nº 018/2022 , que prevê a pavimentação asfáltica em CBUQ desta rua e das demais: Alfaiate Henrique Liebel e Pioneiro João Rank. Este projeto da pavimentação tem o custo de R$ 1.821.291,73.

Será feita ainda a sinalização horizontal composta de faixas de trânsito, faixa de pedestre, linha de bordo, pintura de meio-fio, Linha Dê a Preferência, Pintura do PARE e Símbolo de Dê a Preferência e a vertical (placa de pare, sentido duplo, velocidade, identificação de rua, placa de passagem sinalizada de pedestres, placa dê a preferência).

O Prefeito Emerson Maas destacou que a pavimentação de ruas, principalmente as do interior, desempenha um papel vital na qualidade de vida, segurança, desenvolvimento econômico e coesão social de um bairro. “É um investimento essencial para o bem-estar e a prosperidade de uma comunidade, proporcionando benefícios tangíveis para todos os seus residentes”, declarou.