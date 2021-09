Iniciada a pavimentação na Rua Tabelião José Juraszek na Vila Nova

Compartilhar no Facebook

O Prefeito Emerson Maas acompanhou na tarde de quarta-feira (22), o início da pavimentação asfáltica na Rua Tabelião José Juraszek, na Vila Nova, que beneficiará diretamente perto de 100 moradores, além de toda comunidade que diariamente transita pela via.

A obra sofreu um pequeno atraso devido à exigência da gestão municipal, para que a empresa realizasse o recape de acordo com o previsto, em termos de qualidade de ponta necessária. “E dessa forma que agente evolui, com passos pequenos, mas firmes, exigindo qualidade, transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos”, declarou Maas.

O asfalto na José Jurszek está sendo realizado em CBUQ, com recursos de financiamento do BADESC, no valor de R$ 1.369.693,15, para uma área pavimentada de 6.991,50 metros quadrados e extensão de 590 metros.